أعلن، مساء اليوم الإثنين، في العاصمة الإماراتية أبوظبي عن وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان عن عمر يناهز الـ 64 عاما.

والراحل الشيخ سلطان هو الابن الثاني للشيخ زايد مؤسس دولة الإمارات.

ونعى الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أخاه الراحل، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية وجاء فيه: ”رئيس الدولة ينعى أخاه سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الذي وافته المنية اليوم“.

بدورها، أعلنت وزارة شؤون الرئاسة في الإمارات الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارًا من اليوم.

وخلال مسيرته العملية تولى الشيخ سلطان العديد من المهام الرئيسية في دولة الإمارات أبرزها تعيينه عام 1978 قائداً عاماً للقوات المسلحة بعد 5 سنوات من تخرجه من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية المرموقة في بريطانيا، كما شغل في العام 1990 منصب نائب رئيس مجلس الوزراء. وعهد إليه والده الشيخ زايد في العام 1997 برئاسة ندوة ”مستقبل الوطن العربى ودور جامعة الدول العربية“، والتي انبثق عنها لاحقا مركز زايد للتنسيق والمتابعة الهادف بدعم من جامعة الدول العربية إلى تعزيز التعاون الفكري والثقافي والبحثي العربي من جهة والحوار العربى مع كافة ثقافات العالم.

اللهم اغفر لعبدك الشيخ #سلطان_بن_زايد وارحمه وثبته عند السؤال وأبدله دارا خيرا من داره وأسكنه فسيح جناتك ???? pic.twitter.com/1e2H2r9Wis — F (@uaeghost_) November 18, 2019

وكتب الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات: ”خالص التعازي لشعب الإمارات ولآل نهيان الكرام في وفاة الشيخ سلطان بن زايد..أبناء زايد لهم بصمات خالدة في دولة الامارات..أبناء زايد لهم محبة مختلفة في قلب كل اماراتي..أبناء زايد شركاء تأسيس لن ينساهم الزمن..رحم الله الشيخ سلطان وأسكنه فسيح جنانه وألهمنا وشعب الامارات الصبر والسلوان“.

خالص التعازي لشعب الإمارات ولآل نهيان الكرام في وفاة الشيخ سلطان بن زايد..أبناء زايد لهم بصمات خالدة في دولة الامارات..أبناء زايد لهم محبة مختلفة في قلب كل اماراتي..أبناء زايد شركاء تأسيس لن ينساهم الزمن..رحم الله الشيخ سلطان وأسكنه فسيح جنانه وألهمنا وشعب الامارات الصبر والسلوان pic.twitter.com/AXbEZDSrzF — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 18, 2019

بدوره؛ نعى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، الراحل في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع ”تويتر“؛ قال فيها ”فقدت اليوم أخي وعضيدي أحد رجالات الدولة الأوفياء ورمز من رموزها الوطنية.. عمل مع المؤسس المغفور له الشيخ زايد على وضع لبنات مؤسسات الاتحاد وخدمة شعبه.. رحم الله فقيد الوطن الكبير سلطان بن زايد آل نهيان وأسكنه فسيح جناته وألهمنا جميل الصبر والسلوان“.