تقرير استخباراتي: قطر علمت مسبقًا بهجوم إيران على سفن تجارية في خليج عُمان

كشف تقرير صادر عن أجهزة استخبارات غربية، أن دولة قطر كانت لديها معرفة مسبقة بالهجوم الإيراني على 4 سفن تجارية في خليج عمان في مايو الماضي، وتجاهلت تحذير حلفائها، وهم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وأشار التقرير، الذي نشرته شبكة ”فوكس نيوز“ الأمريكية، إلى أن ”قطر كانت على علم مسبق بالهجوم على 12 ناقلة سعودية وناقلة نرويجية وسفينة تموين إماراتية“ بالقرب من ميناء الفجيرة في الممر المائي الحيوي، الذي يربط مضيق هرمز بالمحيط الهندي، بالقرب من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتابع التقرير، الذي وصفته ”فوكس نيوز“ بأنه يتمتع بـ“المصداقية“: ”تشير تقارير استخبارات موثوقة إلى أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني؛ هو المسؤول عن مهاجمة ميناء الفجيرة، الذي يعد معبرًا مائيًا حيويًا يربط بين مضيق هرمز والمحيط الهندي“، مشيرًا إلى أن ”دولة قطر وعددًا من مسؤولي الحكومة الإيرانية، كانوا على دراية بأنشطة الحرس الثوري الإيراني هذه وهدفها إرباك حركة الملاحة“.

وتصنف الولايات المتحدة الأمريكية الحرس الثوري الإيراني كـ“منظمة إرهابية أجنبية“، وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، عبر تعليقه على تقرير ”فوكس نيوز“: ”نحن لا نناقش مسائل الاستخبارات“.

قلق أوروبي

وفي نفس السياق، أكد مشرعون من قوتين أوروبيتين في حلف الناتو لـ“فوكس“، أنهم سيعملون على الحصول على أجوبة بشأن التقرير من حكومات بلادهما.

وقد أخبرت ”ناتالي جوليت“، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي والشخصية الرئيسية في مكافحة الإرهاب الأوروبي، قناة ”فوكس نيوز“، بأنها ”قلقة للغاية“ بعد الاطلاع على تقرير المخابرات.

وقالت: ”أنوي طرح أسئلة مع زملائي في دول أخرى تربطهم صلات قوية في الشرق الأوسط مثل بريطانيا ومع حكومتنا، سأرسل التقرير إلى رئيس قسم الأمن وكذلك وزير الدفاع“.

وأكدت جوليت، التي قادت لجنة تحقق في الشبكات الجهادية في أوروبا، وأعدت تقريرًا لمنظمة حلف شمال الأطلسي حول تمويل الإرهاب، للصحيفة وأن ”تقرير الاستخبارات قُدم إلى السلطات الفرنسية وسيتم التحقيق في محتوياته“.

بدوره؛ أكد ”إيان بيسلي جونيور“، المشرع البريطاني الذي لديه أيضًا نسخة من تقرير الاستخبارات، لقناة فوكس نيوز، أن محتوياته ”مثيرة للقلق للغاية وتتطلب تحقيقًا جادًا وفوريًا من قبل حكومتي“.

وقال ”سأطلب من حكومتي التحقيق على الفور في الادعاءات الواردة في هذا التقرير، إذا ثبت صحة ذلك، فإن هذا يطرح أسئلة جدية لتحالفاتنا في هذه المنطقة، يجب أخذ التهديد الإيراني على محمل الجد وأنتظر رد الحكومة“.

وخلصت ”فوكس نيوز“، إلى التأكيد على أن محتوى هذا التقرير، يأتي في وقت حساس لقطر، التي واجهت في السابق اتهامات بتمويل الإرهاب، حيث اتهم وزير التنمية الألماني جيرد مولر، وهو عضو في حكومة المستشارة أنجيلا ميركل عام 2014، قطر بتمويل إرهابيي تنظيم داعش.