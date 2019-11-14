محمد بن زايد يستقبل السيسي في ”قصر الوطن“ بأبوظبي (فيديو)

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم الخميس، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في قصر الوطن بالعاصمة أبوظبي.
وصول الرئيس المصري عبدالفتاح #السيسي إلى #قصر_الوطن في زيارة دولة إلى #الإمارات#الإمارات_ومصر_يد_واحدة pic.twitter.com/xvfwVfmnYX
— علوم الدار (@oloumaldar) November 14, 2019
وفور وصوله إلى ”قصر الوطن“ حظي موكب الرئيس المصري باستقبال رسمي تخلله موكب من الخيالة، وعرض جوي لطائرات رسمت علم مصر في السماء.
ألوان علم #مصر الشقيقة تزين سماء العاصمة #أبوظبي أثناء وصول موكب الرئيس عبدالفتاح #السيسي إلى #قصر_الوطن#الإمارات_ومصر_يد_واحدة pic.twitter.com/RVXyrWEtgR
— علوم الدار (@oloumaldar) November 14, 2019
وبدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، يبحث خلالها مع ولي عهد أبوظبي العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين والتعاون الثنائي الاستراتيجي بينهما وآليات مواصلة تنميته وتعزيزه في المجالات المختلفة.
عزف النشيد الوطني المصري في #قصر_الوطن ضمن مراسم استقبال الرئيس #السيسي#الإمارات_ومصر_يد_واحدة pic.twitter.com/PMjmtKKkt0
— علوم الدار (@oloumaldar) November 14, 2019
وتهدف الزيارة كذلك إلى بحث مجمل التطورات على الساحات العربية والإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات ”وام“.
وأفادت الوكالة بأن الزيارة تأتي في إطار الحرص المشترك على التعاون والتشاور حول مختلف القضايا المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك.