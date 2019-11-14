محمد بن زايد يستقبل السيسي في ”قصر الوطن“ بأبوظبي (فيديو)

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم الخميس، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في قصر الوطن بالعاصمة أبوظبي.

وفور وصوله إلى ”قصر الوطن“ حظي موكب الرئيس المصري باستقبال رسمي تخلله موكب من الخيالة، وعرض جوي لطائرات رسمت علم مصر في السماء.

وبدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، يبحث خلالها مع ولي عهد أبوظبي العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين والتعاون الثنائي الاستراتيجي بينهما وآليات مواصلة تنميته وتعزيزه في المجالات المختلفة.

وتهدف الزيارة كذلك إلى بحث مجمل التطورات على الساحات العربية والإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات ”وام“.

وأفادت الوكالة بأن الزيارة تأتي في إطار الحرص المشترك على التعاون والتشاور حول مختلف القضايا المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك.