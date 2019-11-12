وزيرة الأشغال الكويتية المستقيلة تودع مجلس الأمة بابتسامة لافتة (فيديو وصور)‎

ودَعت وزيرة الأشغال العامة والإسكان في الكويت، الدكتورة جنان بوشهري، مجلس الأمة عند غروب شمس يوم الثلاثاء، بعد جلسة استجواب طويلة وصدام مع عدد من النواب على خلفية اتهامات متبادلة بينهم، انتهى بها المطاف بتقديم استقالتها من المنصب الحكومي الذي تولته في الحكومة الحالية التي تم تشكيلها نهاية عام 2017.

وبعد ساعات من المواجهة والنقاش وتوجيه الاتهامات لها بالتقصير في حماية المال العام وتطبيق القانون، خرجت بوشهري بابتسامة لافتة التقطتها كاميرات وسائل الإعلام التي غطت الجلسة البرلمانية منذ بدايتها.

فيديو / الوزيرة جنان بوشهري تودع مجلس الأمة. pic.twitter.com/n6bbr4T20Z — المجلس (@Almajlliss) November 12, 2019

وظهرت بوشهري برفقة رئيس المجلس مرزوق الغانم أثناء إلقائها التحية عليه قبيل مغادرتها لمبنى المجلس حيث بدت مبتسمةً ومتزنة، بعد إعلانها ”أن المصالح الشخصية والانتخابية هي التي تحكمت بقرار النواب الذين أيدوا طرح الثقة بها“.

وألقت بوشهري التحية على الإعلاميين والمتواجدين داخل المجلس أثناء مرورها بالقرب منهم، بعد توجيه التحية لها والدعاء لها بالتوفيق، عقب توديعها للوزراء والنواب بطريقة وديَة ولافتة بعيداً عن خلافات العمل الرسمي.

وكانت بوشهري قد أعلنت تقديم استقالتها بعد تصريحها بأن ”الإصلاح أصبح صعباً في ظل قوة الشركات داخل قاعة عبد الله السالم“، وذلك بعد ردها على محاور الاستجواب وتعزيز أجوبتها بوثائق تم نشرها عبر حسابها في ”تويتر“ منذ بداية الجلسة.

وأعلن رئيس مجلس الأمة عن تقديم عشرة نواب طلب طرح الثقة بالوزيرة بو شهري ومن المقرر أن يتم التصويت عليه في جلسة يوم الخميس 21 من الشهر الجاري، ولن يلغى التصويت على طرح الثقة من الجلسة المقررة حتى يستلم الاستقالة الرسمية قبل تاريخ 21 الجاري.