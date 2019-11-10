 أمير الكويت يستقبل مواطنًا أدين سابقًا بالإساءة للذات الأميرية (صور) – إرم نيوز‬‎

أمير الكويت يستقبل مواطنًا أدين سابقًا بالإساءة للذات الأميرية (صور)

أمير الكويت يستقبل مواطنًا أدين سابقًا بالإساءة للذات الأميرية (صور)

المصدر: نسرين العبوش– إرم نيوز

استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، يوم الأحد، المحامي حجاب محمد الهاجري، بعد العفو الأميري عنه مؤخرًا؛ على خلفية إدانته سابقًا بالإساءة للذات الأميرية من خلال تغريدة عبر حسابه في ”تويتر“.

واستقبل الشيخ صباح المحامي الهاجري وأفراد أسرته في قصر بيان، حيث هنأ الأمير أسرة المحامي بخروج ابنهم من السجن عقب العفو عنه، والذي جرى في أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعد تقديم الهاجري اعتذارًا عما بدر منه.

وقال الأمير لعائلة المحامي الهاجري: ”احنا فرحين والله كثر فرحكم فيه ولدنا ما نقدر نتبرأ منه“، متابعًا في كلمة وجهها للمحامي المعفي عنه: ”الله يبارك فيك ويجعلك دائمًا بهذه العقلية والحكمة يعني الحمد لله أنت عايش في بلد تحسد عليها.. لكن الله يبارك فيك ويهديك أنت وإخوانك وعند إخوانك وأهلك أعتبرك ولدنا“.

وعبَر المحامي الهاجري عن شكره وفرحه بالعفو الأميري عنه وسلامة أمير البلاد وشفائه من العارض الصحي الذي ألم به في الآونة الأخيرة.

وكانت محكمة التمييز الكويتية أصدرت عام 2014 حكمًا بسجن الهاجري لمدة عامين؛ بتهمة ”العيب بالذات الأميرية“ بسبب تغريدات اعتبرتها المحكمة مسيئة للأمير.

ويجرم القانون الكويتي كل من يتعرض لأمير البلاد بالإساءة، حيث ينص الدستور على أن ”الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
أمير الكويت
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
الكويت
تاغ
تويتر
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
أخبار ذات صلة