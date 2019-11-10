أمير الكويت يستقبل مواطنًا أدين سابقًا بالإساءة للذات الأميرية (صور)

استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، يوم الأحد، المحامي حجاب محمد الهاجري، بعد العفو الأميري عنه مؤخرًا؛ على خلفية إدانته سابقًا بالإساءة للذات الأميرية من خلال تغريدة عبر حسابه في ”تويتر“.

واستقبل الشيخ صباح المحامي الهاجري وأفراد أسرته في قصر بيان، حيث هنأ الأمير أسرة المحامي بخروج ابنهم من السجن عقب العفو عنه، والذي جرى في أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعد تقديم الهاجري اعتذارًا عما بدر منه.

وقال الأمير لعائلة المحامي الهاجري: ”احنا فرحين والله كثر فرحكم فيه ولدنا ما نقدر نتبرأ منه“، متابعًا في كلمة وجهها للمحامي المعفي عنه: ”الله يبارك فيك ويجعلك دائمًا بهذه العقلية والحكمة يعني الحمد لله أنت عايش في بلد تحسد عليها.. لكن الله يبارك فيك ويهديك أنت وإخوانك وعند إخوانك وأهلك أعتبرك ولدنا“.

حوار سمو الأمير مع أسرة حجاب الهاجري: نهنيكم بحجاب وطلعته.. أتمنى له إن شاء الله مستقبل أفضل.. احنا فرحين والله كثر فرحكم فيه ولدنا ما نقدر نتبرأ منه.

أحد الحضور: انت الخير والله وأهله كلهم يسلمون عليكم ويهنئونك بالسلامة وأبوه وأمه وإخوانه.

يتبع pic.twitter.com/qcw9EdJl3x — أمن ومحاكم -mediacourt (@mediacourt) November 10, 2019

وعبَر المحامي الهاجري عن شكره وفرحه بالعفو الأميري عنه وسلامة أمير البلاد وشفائه من العارض الصحي الذي ألم به في الآونة الأخيرة.

تشرفنا صباح هذا اليوم أنا وأعمامي بزيارة صباح الكويت الكبير ووالد الجميع سيدي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الأمين الشيخ : نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وشكرنا سموه على مكرمته السامية وعفوه دمتم ذخرًا للكويت وشعبها pic.twitter.com/hxf3iPTXMf — حجاب محمد الهاجري???????? (@hijab_al_hajry) November 10, 2019

وكانت محكمة التمييز الكويتية أصدرت عام 2014 حكمًا بسجن الهاجري لمدة عامين؛ بتهمة ”العيب بالذات الأميرية“ بسبب تغريدات اعتبرتها المحكمة مسيئة للأمير.

ويجرم القانون الكويتي كل من يتعرض لأمير البلاد بالإساءة، حيث ينص الدستور على أن ”الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس“.