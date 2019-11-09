 سلطنة عُمان .. أمطار غزيرة وعاصفة في مسندم (فيديو) – إرم نيوز‬‎

سلطنة عُمان .. أمطار غزيرة وعاصفة في مسندم (فيديو)

سلطنة عُمان .. أمطار غزيرة وعاصفة في مسندم (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تتأثر مناطق في سلطنة عُمان بمنخفض جوي، حيث بدأت الرياح بالهبوب مصحوبة بتساقط غزير للأمطار، مع ارتفاع موج البحر.

وفي مسندم تعرضت سفينة لعاصفة قوية وفق ما أظهر فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال حساب يدعى“العاصف“ إنه تم رصد ”بردية ضخمة“ شرق مسندم مع توقع زيادتها خلال الساعات المقبلة.

وأظهرت مقاطع فيديو حركة الغيوم في مناطق مختلفة ما يؤشر إلى قرب تأثرها بمنخفض جوي ماطر.

وتشير التوقعات الجوية إلى تأثر السلطنة بحالة من عدم الاستقرار الجوي في طبقات الجو العليا والتي من المتوقع أن تؤدي إلى هطول أمطار بين الغزيرة والمتوسطة، قد تكون أحيانًا رعدية مع احتمال تساقط حبات البرد وهبوب رياح نشطة.

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