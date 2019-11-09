سلطنة عُمان .. أمطار غزيرة وعاصفة في مسندم (فيديو)

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تتأثر مناطق في سلطنة عُمان بمنخفض جوي، حيث بدأت الرياح بالهبوب مصحوبة بتساقط غزير للأمطار، مع ارتفاع موج البحر. وفي مسندم تعرضت سفينة لعاصفة قوية وفق ما أظهر فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي. مباشر احد السفن ف #مسندم تواجه عاصفه قويه ف البحر. متداول #اخدود_الحيا #شبكة_الريح_للطقس pic.twitter.com/OdL7j3JgP4 — شبكة الريح للطقس (@al_alree7) November 9,…