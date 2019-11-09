سلطنة عُمان .. أمطار غزيرة وعاصفة في مسندم (فيديو)

تتأثر مناطق في سلطنة عُمان بمنخفض جوي، حيث بدأت الرياح بالهبوب مصحوبة بتساقط غزير للأمطار، مع ارتفاع موج البحر.
وفي مسندم تعرضت سفينة لعاصفة قوية وفق ما أظهر فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي.
مباشر
احد السفن ف #مسندم تواجه عاصفه قويه ف البحر. متداول #اخدود_الحيا #شبكة_الريح_للطقس pic.twitter.com/OdL7j3JgP4
— شبكة الريح للطقس (@al_alree7) November 9, 2019
مسندم الان ????#اخدود_الحيا pic.twitter.com/u9RG31zngI
— رَاشِـــــدْ (@rashid_13s) November 9, 2019
وقال حساب يدعى“العاصف“ إنه تم رصد ”بردية ضخمة“ شرق مسندم مع توقع زيادتها خلال الساعات المقبلة.
رصد خليه برديه ضخمه شرق مسندم ومتوقع زيادة الخلايا على مسندم قادم الوقت والله اعلم #اخدود_الحيا pic.twitter.com/QozvRDINuZ
— ﮼العاصف storm (@storm_al_aasf) November 9, 2019
وأظهرت مقاطع فيديو حركة الغيوم في مناطق مختلفة ما يؤشر إلى قرب تأثرها بمنخفض جوي ماطر.
#ليما
متداول #اخدود_الحيا pic.twitter.com/fNSHxjzzWr
— أخبار عمان| للطقس Weather (@meto_oman) November 9, 2019
وتشير التوقعات الجوية إلى تأثر السلطنة بحالة من عدم الاستقرار الجوي في طبقات الجو العليا والتي من المتوقع أن تؤدي إلى هطول أمطار بين الغزيرة والمتوسطة، قد تكون أحيانًا رعدية مع احتمال تساقط حبات البرد وهبوب رياح نشطة.