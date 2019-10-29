الإمارات: مقتل البغدادي يعزز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

اعتبرت دولة الإمارات استهداف زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي بغارة جوية أمريكية خطوة إيجابية تعزز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. وقال عبيد الكتبي، مساعد وزير الخارجية للشؤون العسكرية والأمنية الإماراتي، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي ”إن خبر مقتل الإرهابي أبو بكر البغدادي هو انتصار لجميع الدول المتحدة في مكافحة الإرهاب والتطرف، وستستمر…