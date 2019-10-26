الإماراتية سارة الأميري.. الوزيرة الوحيدة ضمن قائمة بي بي سي لـ100 امرأة ملهمة

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“، أنها اختارت وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة في الإمارات سارة الأميري، ضمن قائمة 100 امرأة ملهمة ومؤثرة حول العالم.

وقالت ”بي بي سي ”، إن اختيار الأميري تم على أساس قيادتها الفريق العلمي للمشروع الإماراتي لاستكشاف المريخ ”مسبار الأمل”.

وبثت ”بي بي سي “ مقطع فيديو يظهر الأميري وهي تتحدث عن تجربتها في قيادة الفريق العلمي للمشروع الإماراتي لاستكشاف المريخ ”مسبار الأمل“.

وقالت الأميري وهي تنظر إلى مدينة دبي وما تشهده من تقدم وتطور عمراني من شرفة مكتبها: ”إن هذا المشهد الذي تراه ملهم جدًا لها ”، مضيفة أنه وإن كان هناك أي تحد فهي تجلس وتفكر في الطريقة الأنسب من أجل تحقيق هدفها“.

وأشارت الأميري إلى أنه من الطبيعي جدًا أن يفكر أي شخص في أن يسألها كيف ستعملين في مجال الفضاء؟ أين تعيشين؟، موضحة أن شغفها وحبها للفضاء وعلومه منذ أن كانت في سن التاسعة دفعها لتحقيق حلمها في أن ترى الأرض من الفضاء“.

وقالت إنها تمكنت من مواجهة التحديات لتحقيق هدفها الذي تولد عندها في فترة التسعينيات، وبعد أن حصلت على شهادة الهندسة، حيث انضمت إلى مركز محمد بن راشد للفضاء.

وأضافت الوزيرة الإماراتية أن مسبار الأمل مهمته عام 2020 أن يصل المريخ بحلول عام 2021، تزامنًا مع ذكرى مرور خمسين عامًا على قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أنه يجري التخطيط والإدارة والتنفيذ لمشروع المسبار على يد فريق إماراتي يعتمد أفراده على مهاراتهم واجتهادهم لاكتساب جميع المعارف ذات الصلة بعلوم استكشاف الفضاء وتطبيقها، إذ تشرف وكالة الإمارات للفضاء على المشروع وتموله بالكامل، في حين يطور مركز محمد بن راشد للفضاء المسبار بالتعاون مع شركاء دوليين.