تبرئة النائب الكويتي السابق مسلم البراك من الإساءة لملك الأردن

قضت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الأحد، ببرائة النائب السابق والمعارض مسلم البراك المتواجد خارج البلاد من تهمة الإساءة لملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين.

وشمل حكم البراءة بقية المتهمين في القضية وهم سالم النملان والنائب السابق مبارك الوعلان والناشط عباس الشعبي، وفقاً لصحيفة ”الراي“ الكويتية.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2012، عندما انتقد البراك خلال مسيرة ”كرامة وطن“ الثانية ملك الأردن؛ لتسرب معلومات تفيد بأن قوات الدرك الأردنية شاركت بفض مسيرات المعارضة في الكويت آنذاك.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد نفت ما أدلى به البراك، مبينةً ”استياءها لإساءته لملك الأردن“، وقامت برفع قضية ضده بـ ”تهمة إذاعة أخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد“.

ويواجه مسلم البراك المقيم حالياً في تركيا حكمًا بالسجن 3 سنوات ونصف في قضية اقتحام مجلس الأمة، التي صدر فيها الحكم في شهر تموز/ يوليو 2018، برفقة نواب سابقين ونشطاء كانوا قد شاركوا في قضية اقتحام المجلس، حيث تنوعت الأحكام الصادرة بحقهم بين السجن، والبراءة والامتناع عن العقاب