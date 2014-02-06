الببلاوي يشكر الرياض وينتقد الدوحة

الرياض- وصف رئيس الوزراء المصري، حازم الببلاوي، السعودية ومصر بأنهما "رمانة الميزان" للمنطقة العربية بأسرها، وأنهما ركيزة العمل العربي المشترك، وقال إن "البلدين إذا توافقا نجح كل شيء، وإذا فشلا فشل كل شيء"، مشيرا إلى أن زيارته للسعودية تعد استكمالا للقاءات والاتصالات المستمرة بين المسؤولين والشعبين، ووصف التعاون الثنائي حاليا بأنه "على أعلى مستوى في المجالات كافة ليست اقتصادية فقط".

وذكر رئيس الوزراء المصري، بمؤتمر صحافي عقده في ختام زيارته للرياض الأربعاء، أنه وجه الدعوة للعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمير سلمان بن عبد العزيز، لزيارة القاهرة "لكي يعبر الشعب المصري عن تقديره للموقف السعودي المساند والمؤيد لمصر".

وأوضح الببلاوي أنه نقل للأمير سلمان رسالة من الرئيس عدلي منصور تعبر عن شكر وامتنان وتقدير مصر للسعودية.

كما أكد الببلاوي أن من حق حكومة بلاده أن تطلب من قطر المتهمين بارتكاب جرائم لها مساس بالمجتمع، لكي يقدموا إلى المحاكمة في القاهرة، واصفا الممارسات التي بدرت من الدوحة بأنها "ليست صديقة" و"غير مقبولة"، مبديا أمله ألا تتطور تلك الأحداث.

واستدعت الخارجية المصرية في وقت سابق القائم بالأعمال القطري للمطالبة بتسليم مطلوبين هاربين في الدوحة بينهم يوسف القرضاوي.

وتدهورت العلاقات بين القاهرة والدوحة إثر عزل محمد مرسي عن الرئاسة المصرية في 3 يوليو الماضي.