أول تعليق أمريكي على وقوع انفجار الناقلة الإيرانية ”سابيتي“

قال متحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي إنه على علم بالتقارير الإعلامية المتعلقة بالسفينة الإيرانية، التي زعم الإعلام الرسمي في إيران أنها تعرضت لانفجار قرب ميناء جدة في السعودية.

وأضاف المتحدث في أول تعليق أمريكي على الحادثة المزعومة: ”ليس لدينا أي معلومات أخرى“.

ويقع مقر الأسطول الخامس في البحرين وهو مكلف بحماية الممرات الملاحية بالشرق الأوسط.

وصباح اليوم الجمعة ذكرت وكالة أنباء الطلبة الرسمية الإيرانية، أن انفجارًا وقع في ناقلة نفط إيرانية، على بعد 96 كم من ميناء جدة السعودي.

وقالت الوكالة: إن الانفجار أسفر عن اندلاع حريق على متن الناقلة، مما سبب أضرارًا بالغة وتسربًا نفطيًا في البحر الأحمر.

وأضافت الوكالة نفسها أن الناقلة مملوكة للشركة الوطنية الإيرانية للنفط، مضيفة أن خبراء يعتقدون أن الانفجار ”هجوم إرهابي“.

وأفادت الوكالة أن طاقم الناقلة بخير والوضع بعد الانفجار تحت السيطرة.

وقالت وكالة نور الإيرانية المقربة من الحرس الثوري: ”لم يصب أي فرد في الطاقم جرّاء الانفجار… الوضع تحت السيطرة“.

ونشرت شركة النفط الإيرانية على موقعها الألكتروني أن صاروخين استهدفا الناقلة وتسببا في الانفجار، فيما قال التلفزيون الإيراني إن الانفجار ألحق أضرارًا بصهريجين في الناقلة.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة عن مسؤول بشركة ناقلات النفط الإيرانية قوله إن الناقلة ”سابيتي“ ستغير مسارها بعدما استهدفها صاروخان بالبحر الأحمر بالقرب من السعودية.

ونسبت الوكالة إلى المسؤول قوله: ”لا تزال بالبحر الأحمر لكن مسارها سيتغير… لم تعرض أي دولة تقديم المساعدة“.