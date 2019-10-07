الإمارات تسمح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء

الإمارات تسمح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء

المصدر: إرم نيوز

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، أنها قررت السماح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان اعتبارًا من يوم غدٍ الثلاثاء.

وقالت وكالة أنباء الإمارات ”وام“ إن ”الإمارات تسمح لمواطني الدولة بالسفر إلى لبنان اعتبارًا من الغد.

يأتي هذا القرار في أعقاب تصريح لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قال فيه إن اجتماعه مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم، كان إيجابيًا وسيليه إعلان طيب.

ويزور الحريري دولة الإمارات للمشاركة في أعمال “ المؤتمر الاستثماري الإماراتي – اللبناني الثاني “ الذي يعقد في أبوظبي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
أخبار ذات صلة