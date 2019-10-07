الإمارات تسمح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، أنها قررت السماح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان اعتبارًا من يوم غدٍ الثلاثاء.
وقالت وكالة أنباء الإمارات ”وام“ إن ”الإمارات تسمح لمواطني الدولة بالسفر إلى لبنان اعتبارًا من الغد.
#عاجل_وام | #الإمارات تسمح لمواطني الدولة بالسفر إلى #لبنان اعتباراً من الغد pic.twitter.com/nPWqfuC8cq
— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) October 7, 2019
يأتي هذا القرار في أعقاب تصريح لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قال فيه إن اجتماعه مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم، كان إيجابيًا وسيليه إعلان طيب.
ويزور الحريري دولة الإمارات للمشاركة في أعمال “ المؤتمر الاستثماري الإماراتي – اللبناني الثاني “ الذي يعقد في أبوظبي.