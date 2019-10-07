محمد بن زايد يبحث مع سعد الحريري تطورات المنطقة

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، اليوم الإثنين، أن دولة الإمارات حريصة على دعم علاقاتها مع لبنان على المستويات المختلفة، وتقف إلى جانبه في كل ما يحفظ أمنه واستقراره، ويحقق طموحات شعبه الشقيق في التنمية والتطور.

جاء ذلك خلال اجتماع جمعه مع سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني، وأكد خلاله أن الاجتماع كان إيجابيًا وأنه سيكون هناك إعلان طيب بعد الاجتماع، حسب قوله.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها على المستويات كافة، خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية بما يدعم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الشقيقين.

#محمد_بن_زايد يستقبل #سعد_الحريري ويبحث معه تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين ومجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية.#وام pic.twitter.com/osfIP48Ibd — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) October 7, 2019

كما تناول الجانبان آخر مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي والمنطقة العربية وتداعياتها على الأمن الإقليمي والعالمي، فضلًا عن القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأعرب الحريري عن شكره للإمارات على دعمها المستمر للبنان والوقوف إلى جانبه في مواجهة التحديات التي يتعرض لها، مؤكدًا أن هذا الدعم هو تجسيد لنهج مستمر لدولة الإمارات العربية المتحدة في علاقاتها مع لبنان وشعبه.

ويزور الحريري دولة الإمارات للمشاركة في أعمال “ المؤتمر الاستثماري الإماراتي – اللبناني الثاني “ الذي يعقد في أبوظبي، بحسب وكالة أنباء الإمارات ”وام“.