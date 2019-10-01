الإمارات.. إقبال لافت في أول أيام التصويت المبكر لانتخابات ”الوطني الاتحادي“

شهد اليوم الأول من مرحلة التصويت المبكر لانتخابات ”الوطني الاتحادي“ بدولة الإمارات، الثلاثاء، إقبالاً لافتًا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية ”وام“.

ويتم فتح النظام مجددًا في اليوم الانتخابي الرئيسي، يوم السبت الموافق الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر 2019، أمام الناخبين، ولمدة 12 ساعة، ومن الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساء موعد انتهاء عمليات التصويت، ليتم بعدها احتساب الأصوات وإعلان النتائج الأولية.

وقال وزير الصحة وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، عبدالرحمن بن محمد العويس، إن ”إقبال المواطنين من أعضاء الهيئات الانتخابية على التصويت المبكر في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، يؤكد الحس الوطني العالي للناخبين ومدى حرصهم على تعزيز مكتسبات الدولة على مختلف الصعد، لا سيما على مستوى تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي، والمساهمة في الارتقاء بالعمل البرلماني في دولة الإمارات“.

يشار إلى أنّ وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وبوصفها الأمانة العامة للجنة الوطنية للانتخابات، تعمل مع لجنة إدارة الانتخابات على تنظيم جميع جوانب العملية الانتخابية الخاصة بالدورة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.