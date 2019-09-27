ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس ”تيار الحكمة“ العراقي

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الجمعة، عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي ومحسن الحكيم نائب الرئيس.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية ”وام“، تم ”خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ بأبوظبي بحث التطورات ومستجدات الأوضاع على الساحة العراقية وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا التي تهم الجانبين وبشكل خاص التحديات التي تواجه المنطقة العربية وسبل التعامل معها واحتواء تداعياتها“.

ونقلت الوكالة تأكيد ولي عهد أبوظبي و“حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز علاقاتها مع جمهورية العراق الشقيقة بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين“.

وأشارت إلى أن اللقاء تم بحضور“الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني (الإماراتي) وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني“.