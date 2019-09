الإمارات تحتفي بأول رائد فضاء من مواطنيها‎ (فيديو)

تعالت هتافات الترحيب مصحوبة بالتصفيق في دبي، مساء يوم الأربعاء، لحظة انطلاق أول رائد فضاء من مواطني دولة الإمارات إلى المحطة الدولية في مدار الأرض، في إنجاز تاريخي تحوّل معه هزاع المنصوري من طيار في القوات الجوية إلى بطل قومي.

وفي مركز محمد بن راشد للفضاء، جلس مواطنون إماراتيون وطلاب مدارس لمتابعة المنصوري وهو ينطلق على متن مركبة سويوز من محطة بايكانور الفضائية في كازاخستان، ضمن بعثة فضاء روسية.

وحمل بعض المشاركين الأعلام الإماراتية بينما ارتدى أطفال ملابس رواد فضاء زرقاء، تحمل كلمة ”رائد فضاء مستقبلي“ بالإنجليزية.

H.H. Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, the Crown Prince of Dubai and President of #MBRSC, joins Emiratis in celebrating the launch of the #FirstEmiratiAstronaut, #HazzaaAlMansoori, to the #InternationalSpaceStation.@HamdanMohammed @astro_hazzaa pic.twitter.com/C264uRi3r0

