الإمارات تحتفي بأول رائد فضاء من مواطنيها‎ (فيديو)

المصدر: أ ف ب

تعالت هتافات الترحيب مصحوبة بالتصفيق في دبي، مساء يوم الأربعاء، لحظة انطلاق أول رائد فضاء من مواطني دولة الإمارات إلى المحطة الدولية في مدار الأرض، في إنجاز تاريخي تحوّل معه هزاع المنصوري من طيار في القوات الجوية إلى بطل قومي.

وفي مركز محمد بن راشد للفضاء، جلس مواطنون إماراتيون وطلاب مدارس لمتابعة المنصوري وهو ينطلق على متن مركبة سويوز من محطة بايكانور الفضائية في كازاخستان، ضمن بعثة فضاء روسية.

وحمل بعض المشاركين الأعلام الإماراتية بينما ارتدى أطفال ملابس رواد فضاء زرقاء، تحمل كلمة ”رائد فضاء مستقبلي“ بالإنجليزية.

H.H. Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, the Crown Prince of Dubai and President of #MBRSC, joins Emiratis in celebrating the launch of the #FirstEmiratiAstronaut, #HazzaaAlMansoori, to the #InternationalSpaceStation.@HamdanMohammed @astro_hazzaa pic.twitter.com/C264uRi3r0 — MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) September 25, 2019

وقالت بدرية الحمادي (38 عامًا): ”أنا فخورة. أشعر كأنني أنا التي سأذهب إلى الفضاء وكأن كل الإمارات ذاهبة إلى الفضاء وأبونا (مؤسس الدولة الراحل) الشيخ زايد آل نهيان ذاهب معنا إلى الفضاء“.

وبالنسبة لعامر الغافري، مدير إدارة الهندسة الفضائية في مركز محمد بن راشد للفضاء، فإن هذه ”بداية لإرسال دولة الإمارات أكثر من مهمة إلى الفضاء. هناك طموحات كثيرة وعمل كبير“.

إنجاز تاريخي

وستستغرق رحلة هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية ست ساعات، على أن يقضي بعدها ثمانية أيام في هذه المحطة للقيام بتجارب علمية.

والمنصوري البالغ الخامسة والثلاثين من العمر طيار سابق في القوات الجوية الإماراتية.

وخلال مهمته، يحمل رائد الفضاء الإماراتي معه علم بلاده، ونسخة القرآن الكريم، بالإضافة إلى كتاب لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصور لعائلته، وصورة تجمع مؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد مع طاقم مركبة ”ابولو“ بالإضافة إلى 30 بذرة لشجرة الغاف وأطعمة إماراتية.

وقد احتفت وسائل الإعلام الإماراتية بما وصفته بالإنجاز ”التاريخي“. وكتبت صحيفة ”الاتحاد“ على صفحتها الأولى ”الإمارات تعانق الفضاء“.

وسيكون هناك عرض ضوئي على برج خليفة، الأعلى في العالم، بالتزامن مع انطلاق هزاع المنصوري إلى المحطة.

وأعلن بريد الإمارات أنه سيصدر طوابع تذكارية مؤلفة من ستة تصاميم تضم صورًا للمنصوري وأيضًا رائد الفضاء البديل سلطان النيادي، بالإضافة إلى مركبة الفضاء التي ستنقله ومحطة الفضاء الدولية، وشعار المهمة الذي أطلق عليه اسم ”طموح زايد“ نسبة إلى مؤسس دولة الإمارات.

وتتولى الطبيبة الإماراتية حنان السويدي مسؤولية التأكد من صحة رواد الفضاء خلال فترة العزل الصحي، وستتابع الحالة الصحية لرائد الفضاء الإماراتي خلال وجوده على متن المحطة.

موهوبون

وفي كانون الأول/ديسمبر 2017، أطلق نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد برنامج ”الإمارات لروّاد الفضاء“؛ لاختيار أربعة رواد إماراتيين وإعدادهم وتدريبهم وإرسالهم في مهمات مختلفة إلى محطة الفضاء الدولية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتأمل الإمارات صاحبة الطموحات الكبيرة في مجال الفضاء أن تصبح من الدول الرائدة عالميًا والأولى عربيًا في تحقيق برنامج لاستكشاف كوكب المريخ.

وفي 2014، أعلنت الإمارات أنها تعتزم أن تطلق بحلول العام 2021 مسبار ”الأمل“ إلى كوكب المريخ ليكون أول مسبار آلي عربي.

وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تويتر بعيد انطلاق رائد الفضاء في رحلته: ”رسالة لكل الشباب العربي بأننا يمكن أن نتقدم ونتحرك للأمام ونلحق بالآخرين“.

ها نحن اليوم نشهد مهمةً استثنائية في لحظة تاريخية، ستتذكرها الأجيال بكل فخرٍ واعتزاز.. اليوم انتقل قطاع #الفضاء الوطني إلى مرحلةٍ جديدة تنضم الإمارات فيها إلى أهم دول العالم في هذا القطاع الحيوي.. اليوم عانق "عيال زايد" الفضاء، ومع رؤية قيادتنا وطموح شبابنا نؤكد هذه ليست النهاية pic.twitter.com/mpzyhuxD5q — د. أحمد بالهول (@ahmad_belhoul) September 25, 2019

والأمير السعودي سلطان بن سلمان آل سعود هو أول رائد فضاء عربي عندما استقل مكوكًا فضائيًا أمريكيًا عام 1985. وبعدها بعامين أمضى الطيار السوري محمد فارس أسبوعًا على متن محطة ”مير“ الفضائية التابعة للاتحاد السوفيتي.

وفي مركز محمد بن راشد، جاءت فاطمة الغرير مع طفليها الاثنين لمشاهدة الحدث.

وقالت: ”لدينا هنا كوادر في الإمارات والآن سيرى العالم أن لدينا أناسًا موهوبين وأصحاب كفاءة“.