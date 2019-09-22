مطارات دبي: تحويل مسار رحلتين للاشتباه بنشاط طائرة مسيّرة

قال متحدّث باسم مطارات دبي، إنه جرى تحويل مسار رحلتين كان من المقرر هبوطهما في مطار دبي الدولي اليوم الأحد، بسبب ما يشتبه بأنه نشاط طائرة مسيرة.

وأشار المتحدث، إلى أن ”وصول الرحلات تعطل لفترة وجيزة في مطار دبي الدولي، بعد ظهر اليوم من الساعة 12:36 حتى الساعة 12:51 بتوقيت الإمارات، بسبب ما يشتبه بأنه نشاط طائرة مسيرة، مما أسفر عن تحويل مسار رحلتين“.

وبينما لم تقدم مزيدًا من التفاصيل بشأن الواقعة، أكدت مطارات دبي أن ”السلامة تأتي على رأس أولوياتها، وتعمل عن قرب مع السلطات المعنية وشركاء الخدمة؛ لضمان العمليات الاعتيادية للمطار وتقليل الإزعاج للمسافرين“.