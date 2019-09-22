صحيفة: الكويت تدرس الانضمام للتحالف الدولي لحماية الملاحة

ذكرت صحيفة القبس الكويتية أن الكويت تدرس الانضمام إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها أن ”موضوع نضمام الكويت إلى التحالف الدولي لحماية الملاحة في الخليج لا يزال قيد الدراسة“.
وأعلنت البحرين والسعودية والإمارات في وقت سابق انضمامها للتحالف.
وتسعى واشنطن من خلال التحالف إلى قيادة عمليات المراقبة البحرية والاستطلاع وتوفير سفن حربية لمهمات القيادة والسيطرة، على أن تسيِّر الدول المنضمة دوريات بحرية وتوفّر مرافقة السفن وناقلات النفط التي تحمل أعلامها عبر المنطقة.
ومن المتوقع أن تشمل منطقة عمليات التحالف الدولي لأمن الملاحة في الخليج مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي.