صحيفة: الكويت تدرس الانضمام للتحالف الدولي لحماية الملاحة

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ذكرت صحيفة القبس الكويتية أن الكويت تدرس الانضمام إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية. ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها أن ”موضوع نضمام الكويت إلى التحالف الدولي لحماية الملاحة في الخليج لا يزال قيد الدراسة“. وأعلنت البحرين والسعودية والإمارات في وقت سابق انضمامها للتحالف. وتسعى واشنطن من خلال التحالف إلى…