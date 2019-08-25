الكويت تمدد سجن نشطاء ”البدون“ في قضية التجمعات غير المرخصة

قرر قاضي تجديد الحبس في الكويت، اليوم الأحد، استمرار حبس النشطاء ”البدون“ المعتقلين بتهمة المشاركة بتجمعات غير مرخصة حتى تاريخ الرابع من شهر أيلول/سبتمبر المقبل، وذلك تزامنًا مع اليوم الرابع للإضراب الذي بدأه النشطاء يوم الخميس الماضي، للمطالبة بإخلاء سبيلهم.

وقال المحامي أحمد الحمادي في تغريدة، إن ”قاضي تجديد الحبس قرر اليوم، استمرار حبس المتهمين بالاشتراك بتجمع دون ترخيص لتاريخ 4-9-2019 و لازال المعتقلون مستمرين في إضرابهم عن الطعام“.

وقد تم اعتقال النشطاء في شهر تموز/ يوليو الماضي، على خلفية اعتصام جرى تنفيذه احتجاجًا على أوضاعهم، بعد أيام من انتحار الشاب ”عايد حمد مدعث“ الذي شنق نفسه في السابع من الشهر نفسه.

قاضي تجديد الحبس قرر اليوم استمرار حبس المتهمين بالاشتراك بتجمع دون ترخيص لتاريخ ٤-٩-٢٠١٩ و لازال المعتقلين مستمرين في اضرابهم عن الطعام#اضراب_المعتقلين_البدون4 #الحريه_للمعتقلين_البدون45 — المحامي أحمد الحمادي (@el7ammadi) August 25, 2019

وقد تم التحقيق معهم عقب توجيه عدة تهم لهم، بالتجمهر دون ترخيص والانقضاض على النظام في البلاد، وإشاعة أخبار كاذبة وإساءة استعمال الهاتف، ليتم إحالتهم في نهاية الشهر الماضي، إلى السجن المركزي لتبدأ محاكمتهم التي لم تنتهِ حتى اليوم.

وتعتبر قضية ”البدون“ في الكويت من أبرز القضايا الشائكة، التي لا تغيب عن النقاشات الشعبية والرسمية، وسط مطالبات بوضع حل جذري لهذا الملف.

وتقدر السلطات الكويتية عدد ”البدون“ الكامل بأقل من 100 ألف شخص، لكنها لم تعترف إلا بنحو 32 ألفًا منهم، وتقول إن الباقين هم من جنسيات أخرى، لكن الكثيرين منهم يتمسكون بشدة بمطلب الحصول على الجنسية الكويتية، ويقولون إنهم مواطنون.