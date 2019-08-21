الحكومة الكويتية تستعين بالمبادرات الشعبية لممارسة أعمالها

كشف مصدر حكومي في الكويت عن عزم مجلس الوزراء تلقي المبادرات والأفكار الداعمة لخطط التنمية في البلاد من قبل المواطنين وذلك عن طريق فريق مشترك من عدة جهات حكومية يقوم باستلام مبادرات واقتراحات المواطنين وتنفيذ ما يستحق منها.

وقال المصدر إن مجلس الوزراء منفتح على مقترحات المواطنين ويشجع على ذلك، لعل بين المبادرات ما يستحق التنفيذ، وذلك عقب تشكيل فريق مشترك بين عدد من الجهات الحكومية والمبادرين، وفقًا لصحيفة ”القبس“ الكويتية.

وأضاف أن ”الفريق سيتسلم مبادرات المواطنين الداعمة لركائز وخطط التنمية وتسهيل المهام على المراجعين في الدوائر الحكومية، أو تقديم الخدمات بكل مرونة للمعاملات إلكترونيًا، أو حتى تطوير الساحات في المناطق ودور الجمعيات التعاونية“.

وحول آلية عمل الفريق المشترك، أوضح المصدر أن الفريق سيقدم تقريرًا كل 6 أشهر إلى مجلس الوزراء، متضمنًا إجمالي المبادرات المقدمة من المواطنين وعدد المحوَل منها إلى جهات الاختصاص وأسباب عدم الأخذ ببعضها.

ومن المقرر أن تضم اللجنة ثلاث جهات على الأقل بينها وزارة الشباب، ومن المرجح الإعلان عنها رسميًا وانطلاق عملها في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل بعد إنهاء الإجراءات بشكل كامل ومعرفة بعض التفاصيل مثل إمكان مكافأة صاحب المبادرة الوجيهة القابلة للتنفيذ وتحقيق نجاح أو إنجاز فيها.

ولقي قرار الحكومة تفاعلاً من قبل بعض النشطاء الذين تباينت آراؤهم تجاهه ”بين مشكك بهذا الأمر وبين من قدَم بعض الاقتراحات ومنها تنفيذ الحكومة للأعمال الموكلة إليها والعمل بالدستور ومحاربة الفساد“.