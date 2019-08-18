الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على حفل زفاف في كابول

أدانت الإمارات، اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي، الذي استهدف حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابول أمس السبت، مجددة تأكيدها دعم الحكومة الأفغانية في مواجهة الإرهاب.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، أنّ ”الهجوم الجبان الذي استهدف تجمعًا مدنيًا، وتبناه تنظيم داعش الإرهابي، يعتبر تذكيرًا جديًا بالتحديات المعّقدة التي تواجهها الحكومة الأفغانية، التي تعمل لدخول مرحلة جديدة من الاستقرار والأمن في البلاد“.

وشدد البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية ”وام“ على أنّ ”مواجهة آفة الإرهاب هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع الدول الساعية للوصول إلى مستقبل أكثر سلمًا للشعب الأفغاني“.

وقال إنّ ”الهجوم يؤكد أهمية الجهود المتعددة للأطراف الرامية للوصول إلى اتفاق سلام شامل، من شأنه أن يضعف قدرة الجماعات الإرهابية في أفغانستان“.