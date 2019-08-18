الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على حفل زفاف في كابول

أدانت الإمارات، اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي، الذي استهدف حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابول أمس السبت، مجددة تأكيدها دعم الحكومة الأفغانية في مواجهة الإرهاب.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، أنّ ”الهجوم الجبان الذي استهدف تجمعًا مدنيًا، وتبناه تنظيم داعش الإرهابي، يعتبر تذكيرًا جديًا بالتحديات المعّقدة التي تواجهها الحكومة الأفغانية، التي تعمل لدخول مرحلة جديدة من الاستقرار والأمن في البلاد“.
وشدد البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية ”وام“ على أنّ ”مواجهة آفة الإرهاب هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع الدول الساعية للوصول إلى مستقبل أكثر سلمًا للشعب الأفغاني“.
وقال إنّ ”الهجوم يؤكد أهمية الجهود المتعددة للأطراف الرامية للوصول إلى اتفاق سلام شامل، من شأنه أن يضعف قدرة الجماعات الإرهابية في أفغانستان“.