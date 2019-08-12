محمد بن زايد يؤكد أن السعودية والإمارات متفقتان على دعوة الأطراف اليمنية المتنازعة إلى الحوار

قال الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، إن السعودية والإمارات متفقتان على المطالبة الفورية للأطراف اليمنية المتنازعة بتغليب لغة الحوار والعقل ومصلحة اليمن.

ودعا الأطراف اليمنية المتنازعة إلى اغتنام الفرصة التي تتيحها دعوة السعودية للحوار والتعامل الإيجابي معها، من أجل توافق يعلي مصلحة اليمن العليا.

وأكد الشيخ محمد بن زايد إثر لقائه بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في مشعر منى مساء اليوم الإثنين، تقديره الكبير للحكمة التي أبدتها المملكة العربية السعودية في دعوة الأطراف اليمنية في عدن إلى الحوار في المملكة، مؤكدًا أن ”هذه الدعوة تجسد الحرص المشترك على استقرار اليمن، وتمثل إطارًا مهمًا لنزع فتيل الفتنة وتحقيق التضامن بين أبناء الوطن الواحد، لأن الحوار هو السبيل الوحيد لتسوية أية خلافات بين اليمنيين“.

واعتبر ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، في تصريحات نشرتها وكالة الإمارات للأنباء ”وام“ أن ”المملكة العربية السعودية الشقيقة هي الركيزة الأساسية لأمن المنطقة واستقرارها وصمام أمانها في مواجهة المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها، لما تمثله المملكة من ثقل وتأثير كبيرين على الساحتين الإقليمية والدولية، وما تتسم بها سياستها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، من حكمة واتزان وحسم وعزم في الوقت نفسه“.

كما أكد أن ”العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة كانت ولا تزال وستظل بإذن الله تعالى علاقات متينة وصلبة لأنها تستند إلى أسس راسخة ومتجذرة من الأخوة والتضامن والمصير المشترك إضافة إلى الإرادة السياسية لقيادتي البلدين الشقيقين وما يجمع بين شعبيهما من روابط الأخوة ووشائج المحبة والتقدير“.

وأشار إلى أن ”الإمارات والسعودية تقفان معًا، بقوة وإصرار، في خندق واحد في مواجهة القوى التي تهدد أمن دول المنطقة وحق شعوبها في التنمية والتقدم والرخاء“.