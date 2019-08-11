ظريف يزور الدوحة بعد محادثات بين روحاني وأمير قطر بشأن الخليج

توجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مساء الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة للقاء المسؤولين القطريين، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية.

وذكرت الوكالة أن الوزير ظريف توجه إلى العاصمة القطرية للقاء المسؤولين القطريين، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وجاء الإعلان عن هذه الزيارة عقب كشف الرئاسة الإيرانية في وقت سابق من اليوم، عن تلقي الرئيس حسن روحاني اتصالاً هاتفيًا من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأوضح بيان للرئاسة الإيرانية أن روحاني أكد لأمير قطر أن ”تصرفات بعض الدول الأجنبية في الخليج تجعل مشاكل المنطقة أكثر تعقيدًا“، مضيفًا أن ”إيران تولي أهمية كبيرة، خاصة لحماية الخليج ومضيق هرمز وبحر عُمان“.

من جانبه، قال أمير قطر إن الدوحة تشدد على أهمية التعاون مع إيران لتعزيز العلاقات الثنائية والأمن الإقليمي، مضيفًا أن ”الدوحة لن تدخر جهدًا لتخفيف التوترات في المنطقة“.

ويشتد التوتر مع إيران التي تحملها الولايات المتحدة مسؤولية انفجارات في ناقلات قرب مضيق هرمز، في الوقت الذي تضغط فيه واشنطن على دول أخرى للانضمام لتحالف أمني بحري.