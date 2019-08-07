أسواق الخليج الرئيسية تنتعش بفضل أسهم القطاع المالي‎

تعافت الأسواق الكبيرة في الخليج اليوم الأربعاء مدعومة من أسهم القطاع المالي وذلك بعدما دحض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مخاوف من نزاع تجاري طويل الأمد مع الصين وتدخل البنك المركزي الصيني لتحقيق الاستقرار في اليوان.

وتعافى اليوان من أدنى مستوياته على الإطلاق الذي بلغه أمس الثلاثاء بعدما بدا أن بكين تتخذ خطوات لحماية عملتها من التراجع أكثر من ذلك في أعقاب انخفاض حاد دفع الحكومة الأمريكية لإعلان الصين متلاعبًا بالعملة.

وارتفع مؤشر بورصة دبي 1.3% مدعومًا بصعود أسهم قطاع العقارات التي شهدت صعودًا جماعيًا. وزاد سهم إعمار العقارية 1.7% بينما صعد سهم إعمار مولز التابعة لها 3.1%.

وشهدت معظم أسواق الخليج معاملات ضعيفة في الأيام الماضية في ظل فتور المعاملات قبل عطلة عيد الأضحى في مطلع الأسبوع المقبل.

وفي أبوظبي زاد مؤشر البورصة 1.1% معوضًا خسائر استمرت ست جلسات متتالية. وارتفع سهم بنك أبوظبي الأول 1.5% بينما صعد سهم مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات) 1.9%.

وصعد سهم الدار العقارية 1.3% قبيل اجتماع لمجلس الإدارة في وقت لاحق اليوم سيناقش الأداء المالي للشركة في الربع الثاني.

وتتوقع المجموعة المالية هيرميس نمو أرباح الدار العقارية 7%.

وفي السعودية ارتفع المؤشر 0.7% وزاد سهم مصرف الراجحي 1.1% بينما صعد سهم المتحدة للتأمين التعاوني 3.5% بعدما أعلنت الشركة نمو صافي أرباحها في الربع الثاني 136% قبل خصم الزكاة.

وقفز سهم الخليجية العامة للتأمين 3.6% بعدما تحولت الشركة للأرباح مقارنة بتكبدها خسائر في الفترة نفسها قبل عام.

وصعد مؤشر البورصة القطرية 1.7% عند الفتح بعد ستة أيام من الخسائر المتواصلة حيث صعدت أسهم معظم الشركات. وارتفع سهم بنك قطر الوطني 2.2% بينما زاد سهم صناعات قطر 2.4%.