ضغوط على قطر لمنعها من ترحيل مسلم من الإيغور إلى الصين

قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن ناشطين حقوقيين يقودون حاليًا حملة لمنع الترحيل الوشيك لناشط من مسلمي الإيغور من قطر إلى الصين، حيث يقولون إنه سيواجه التعذيب وسوء المعاملة.

ونشر عبدالحكيم يوسف (53 عامًا) مقطع فيديو يائسًا على فيسبوك يطلب فيه المساعدة خوفًا من الترحيل إلى الصين.

ويقول عبدالحكيم في شريط فيديو، ترجمه ناشطون ونشروه يوم السبت: ”أنا محتجز حاليًا في مطار الدوحة، على وشك أن يتم ترحيلي إلى بكين، الصين. أحتاج إلى مساعدة العالم“.

URGENT! Uyghur Muslim Ablikim Yusuf from Hotan prefecture of #Xinjiang (#EastTurkestan) is currently being held by #Qatar authorities at #Doha airport & he is to be deported to #China where he’ll likely face a severe punishment or sent to a concentration camp.#SaveAblikimYusuf pic.twitter.com/zDWC2zYhLC

— DOAM (@doamuslims) August 3, 2019