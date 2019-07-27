يوسف بن علوي يصل طهران لبحث التوترات في المنطقة

وصل وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي، صباح اليوم السبت، إلى العاصمة الإيرانية طهران للقاء كبار المسؤولين الإيرانيين، بينهم نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، لإجراء محادثات بشأن التوترات في المنطقة على خلفية احتجاز الحرس الثوري ناقلة نفط بريطانية، يوم الجمعة الماضي.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن يوسف بن علوي وصل قبل قليل إلى العاصمة طهران، مضيفة أنه ”سيلتقي، اليوم، نظيره محمد جواد ظريف ومسؤولين آخرين في الجمهورية الإسلامية، لبحث آخر التطورات ومناقشة أوضاع المنطقة”.

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن الناقلة البريطانية تم احتجازها داخل مياه سلطنة عُمان، وهو ما نفته طهران.

وكالة أنباء ”فارس نيوز“ الإيرانية، قالت، أمس الجمعة، إن ”يوسف بن علوي سيبحث مع ظريف التوترات بين طهران ولندن، والأحداث في الخليج“ عقب قيام قوات من الحرس الثوري باحتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، يوم الجمعة الماضي، بذريعة انتهاكها لقوانين الملاحة البحرية.

وهذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي إلى طهران في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة، وكانت آخر زيارة قام بها بن علوي في 20 من مايو الماضي.

وكانت وزارة الخارجية العُمانية قد ذكرت في وقت سابق في بيان أن زيارة يوسف بن علوي إلى طهران ستتم في إطار المشاورات الثنائية والمستمرة بين البلدين، خاصة حول التطورات الأخيرة في المنطقة.

وفي 26 من مايو الماضي، زار عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، الكويت والدوحة، واجتمع مع يوسف بن علوي في مسقط.

ونفى ”عراقجي“ خلال محادثاته مع يوسف بن علوي أن ”تكون إيران قد طلبت إجراء محادثات مباشرة أو غير مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية“، مضيفًا أن ”الجمهورية الإسلامية على استعداد لإقامة علاقة متوازنة وبنَّاءة مع جميع بلدان منطقة الخليج على أساس الاحترام والمصالح المتبادلة“ على حدّ قوله.