مذيع ”ما خفي أعظم“ بالجزيرة تحدى البحرين.. فجاء الرد سريعًا (فيديو)

تحدى مقدم برنامج ”ما خفي أعظم“ المذاع على قناة الجزيرة القطرية تامر المسحال، مملكة البحرين بخصوص الادعاءات التي أوردها في حلقته الأخيرة التي استهدفت المنامة وجاءت تحت عنوان ”اللاعبون بالنار“؛ ليأتيه الرد سريعًا وموثقًا بالفيديو.

المسحال قال، في لقاء مع زميله جمال ريان على الجزيرة، إن ”الاتهامات بالفبركة ارتبطت بالحديث عن التسجيلات التي ظهرت في هذا التحقيق (الفيلم) .. والتسجيلات تعود لأشخاص معروفين .. أحدهم محمد صالح وهو موجود في البحرين الآن بعد الإفراج عنه عام 2003 من السعودية“.

وأضاف متحديًا: ”بالتالي بدلًا من الهجوم والاتهام بالفبركة.. الأسهل على وسائل الإعلام.. الرسمية البحرينية التوجه إلى محمد صالح الموجود بالبحرين، فالأسهل الوصول إليه والتأكد من هذه التسجيلات ومن حقيقة هذا المخطط، وإذا نحن نفبرك سهل عليهم جدًا كشف هذه الفبركة“.

الرد البحريني لم يتأخر طويلًا، إذ رد التلفزيون الرسمي بشهادة حية بالفيديو لمحمد صالح، الذي ذكره المسحال، وقد كشف صالح حقيقة التسجيل الذي ظهر ببرنامج ما خفي أعظم، وأنه كان القصد منه تشكيل ورقة ضغط على الجهات الأمنية في مملكة البحرين حتى لا تعيد اعتقاله هو ورفاقه.

وأوضح صالح أن ”قناة الجزيرة أقحمت التسجيل ووظفته في وظائف أخرى“، نافيًا وجود أي تكليف من الأمن البحريني لهم بعمليات اغتيالات أو جلب أسلحة من السعودية، كما ادعى ”ما خفي أعظم“.