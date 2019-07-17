قرقاش: بيان الدول الست حول ليبيا مهم لصالح السلام والاستقرار

قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اليوم الأربعاء، إن بيان الدول الست حول ليبيا الداعي إلى وقف فوري للعمليات القتالية حول العاصمة طرابلس يمثل إرادة المجتمع الدولي وأولوية العودة للمسار السياسي.

وأضاف الوزير الإماراتي، في تغريدة عبر حسابه بموقع ”تويتر“ اليوم، أن ”التحذير من محاولات الجماعات الإرهابية استغلال الفراغ تجسيد لطبيعة المخاطر، موقف مهم لصالح السلام والاستقرار“.

بيان الدول الست حول ليبيا والداعي إلى وقف فوري للعمليات القتالية حول العاصمة طرابلس يمثل إرادة المجتمع الدولي وأولوية العودة للمسار السياسي، والتحذير من محاولات الجماعات الإرهابية استغلال الفراغ تجسيد لطبيعة المخاطر، موقف مهم لصالح السلام والاستقرار. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 17, 2019

ودعت كل من فرنسا وبريطانيا ومصر والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وإيطاليا، أمس الثلاثاء، إلى وقف فوري للعمليات القتالية حول العاصمة الليبية طرابلس.

وحذرت الدول الست في بيان مشترك من محاولات ”جماعات إرهابية“ استغلال الفراغ السياسي في البلاد.