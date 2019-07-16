السجن 5 سنوات لمصري اخترق شبكة معلومات مجلس الأمة الكويتي

قضت محكمة كويتية، الثلاثاء، بالسجن 5 سنوات مع الشغل والنفاذ والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، ضد مصري يعمل بمجلس الأمة الكويتي على خلفية قضية اختراق معلوماتي ووقف حسابات رسمية.

وأسندت النيابة العامة بالكويت للمتهم المصري تهم ”اختراق الشبكة المعلوماتية لمجلس الأمة وإيقاف حسابات الأدمن أثناء إلقاء الأمير كلمته في افتتاح دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة“، بحسب ما ذكرت صحيفة ”الرأي“ الكويتية.

واتهمت النيابة العامة الكويتية المصري المودع حاليًا بالسجن المركزي، بأنه سجل أثناء عمله دخولًا غير مشروع إلى الشبكة المعلوماتية لمجلس الأمة، وأوقف حسابات الأدمن المسؤولة عنها، كما أرسل 7 آلاف فيروس خلال 120 ثانية.

وأشارت إلى أن ذلك جاء خلال إلقاء الأمير كلمته في دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة، إلا أن محاولاته باءت بالفشل بسبب اكتشافه وإيقافه من قبل إدارة تقنية المعلومات في المجلس.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر فبراير الماضي، عند محاولة المصري الذي يعمل في مجلس الأمة، اختراق شبكة معلومات المجلس أثناء كلمة أمير الكويت تحت قبته.