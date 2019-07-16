الإمارات تنفي امتلاكها ناقلة النفط ”MT RIAH“ التي اختفت في مضيق هرمز

نقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية ”وام“، اليوم الثلاثاء، عن مصدر ”مسؤول“ القول: إن ناقلة النفط “ MT RIAH “ غير مملوكة من قِبل دولة الإمارات العربية المتحدة ولم يتم تشغيلها من قبل الإمارات.

وأكد المصدر، بحسب الوكالة، أن الناقلة لا تحمل على متنها أي طاقم إماراتي، ولم ترسل أي طلب استغاثة، مضيفًا: ”نحن حاليًا بصدد مراقبة الوضع عن كثب مع شركائنا الدوليين“.

وتضاربت الروايات بشأن أنباء ترددت، في وقت سابق من اليوم، عن أن قوات الحرس الثوري الإيراني قامت باختطاف ناقلة نفط إماراتية ترفع علم بنما، نهاية الأسبوع الماضي.

ونقلت شبكة سي أن أن الأمريكية أن المخابرات الأمريكية تعتقد أن الناقلة ”MT RIAH“ قد أُجبرت على دخول المياه الإقليمية الإيرانية، وتم سحبها نحو جزيرة قشم الإيرانية.

وكانت الناقلة تحمل علم بنما ويُزعم أنها اختفت أثناء عبورها مضيق هرمز.