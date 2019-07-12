الكويت تعلن القبض على ”خلية إرهابية“ تتبع جماعة الإخوان المسلمين في مصر

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الجمعة، أن أجهزة الأمن في البلاد ألقت القبض على ”خلية إرهابية“ تتبع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها: ”إن المقبوض عليهم صدرت بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى السجن 15 عامًا“.

وأضاف البيان أن الخلية: ”قامت بالهرب والتواري من السلطات الأمنية المصرية متخذين دولة الكويت مقرًا لهم“.

وأشار إلى أن الموقوفين ”أقروا بقيامهم بعمليات في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية، وأن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن من مكّنهم من التواري وساهم بالتستر عليهم“.

‎ وحذرت وزارة الداخلية من أنها ”لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه بالخلية، أو مع أية خلايا أو تنظيمات إرهابية تحاول الإخلال بالأمن“.