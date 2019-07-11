البحرين تحاكم بالسجن والغرامة متهمين بتأسيس جماعة إرهابية

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين يوم الخميس، بإدانة أحد عشر متهمًا، عن تهم جنايات تأسيس جماعة إرهابية خلافًا لأحكام القانون والانضمام إليها، وتمويل جماعة تمارس نشاطًا إرهابيًا.

ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية عن المحامي العام المستشار أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، قوله إن المحكمة أدانت المتهمين بالتدرب على الأعمال المسهلة والمجهزة لاستعمال الأسلحة والمواد المفرقعة والترويج لجرائم إرهابية.

وقررت المحكمة معاقبة 5 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 100 ألف دينار، وبمعاقبة متهمين بالسجن لمدة 5 سنوات، وبمعاقبة 3 متهمين بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ 100 ألف دينار، وبمعاقبة متهم آخر بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة جميع المضبوطات، فيما قضت ببراءة خمسة متهمين مما أسند إليهم.

وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن قيام أحد المتهمين الهاربين والمطلوب أمنيًا على ذمة عدة قضايا إرهابية بضم وتجنيد عناصر للعمل معه بالخلية الإرهابية، والتي أنشأها بغرض استهداف القوات الأمنية ومركباتها باستخدام زجاجات المولوتوف الحارقة والعبوات المتفجرة وحرق الإطارات وإدارة عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت النيابة، بأن تلك الأعمال تهدف للترويج للأعمال الإرهابية داخل البلاد مع تقديم الدعم المادي والمالي لتلك العناصر الإرهابية، وقد انضم المتهمون جميعًا لتلك الخلية مع علمهم بأغراضها وقد تنوعت تكليفاتهم وأدوارهم بممارستهم للأنشطة الإرهابية المذكورة.

واستندت المحكمة في توجيه التهم للمدانين على أدلة تمثلت في شهادة الشهود، واعترافات المتهمين فضلًا عن الأدلة المادية والفنية.

وأمرت بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، وتداولت القضية أمام المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية، ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، إلى أن أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.