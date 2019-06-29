تناقض الموقف القطري.. مقاتلات شبح ”إف-22“ الأمريكية تصل العديد لردع إيران‎

نشرت الولايات المتحدة لأول مرة مقاتلات شبح من طراز ”إف-22“ في قطر، وفق ما أعلن الجيش الأمريكي الجمعة، في إطار تعزيز واشنطن تواجدها العسكري في الخليج على وقع التوتر مع إيران.

وأفادت القيادة العسكرية المركزية للقوات الجويّة الأميركية في بيان أنه تم نشر مقاتلات شبح ”إف-22 رابتور“ ”للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية“، دون تحديد عدد الطائرات التي تم إرسالها.

وأظهرت صورة موزعة خمس مقاتلات ”إف-22“ وهي تحلّق فوق قاعدة العُديد الجوية في قطر.

وتظهر هذه الخطوة تناقض الموقف القطري، ففي الوقت الذي تستقبل فيه الدوحة هذه المقاتلات الأمريكية فإنها تعلن عن تطلعها لتعزيز العلاقات مع إيران.