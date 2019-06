القبض على ناصر الدويلة في الكويت بتهمة الإساءة للسعودية

View this post on Instagram

أفادت منصات إخبارية كويتية، بأن السلطات الكويتية ألقت القبض على المغرد ناصر الدويلة، بتهم تتعلق للسعودية. . ودائمًا ما تثير مواقف وآراء الدويلة وهو برلماني سابق، ردود فعل مستهجنة في دول الخليج، إذ يتهم بالتعاطف مع جماعة الإخوان التي تصنفها عدة دول خليجية "جماعة إرهابية". . وقالت صحيفة الراي المحلية، على حسابها بتويتر، إنه تم "إلقاء القبض على المغرد ناصر الدويلة قبل قليل تنفيذا لأمر النيابة في قضية تتعلق بالإساءة للسعودية".