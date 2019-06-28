القبض على ناصر الدويلة في الكويت بتهمة الإساءة للسعودية

أفادت منصات إخبارية، ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، أن السلطات الكويتية، اعتقلت ناصر الدويلة، بتهم تتعلق بالإساءة للمملكة العربية السعودية.
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أفادت منصات إخبارية كويتية، بأن السلطات الكويتية ألقت القبض على المغرد ناصر الدويلة، بتهم تتعلق للسعودية. . ودائمًا ما تثير مواقف وآراء الدويلة وهو برلماني سابق، ردود فعل مستهجنة في دول الخليج، إذ يتهم بالتعاطف مع جماعة الإخوان التي تصنفها عدة دول خليجية "جماعة إرهابية". . وقالت صحيفة الراي المحلية، على حسابها بتويتر، إنه تم "إلقاء القبض على المغرد ناصر الدويلة قبل قليل تنفيذا لأمر النيابة في قضية تتعلق بالإساءة للسعودية". . #إرم_نيوز #ناصر_الدويلة #الكويت #السعودية #الخليج #الإخوان #أخبار #سياسة #ترند #اكسبلور #لايك #تفاعل #trend #Kuwait #SaudiArabia #ksa
ودائمًا ما تثير مواقف وآراء الدويلة وهو برلماني سابق، ردود فعل مستهجنة في دول الخليج، إذ يتهم بالتعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها عدة دول خليجية ”جماعة إرهابية“.
وقالت صحيفة الراي المحلية، على حسابها بتويتر، أنه تم: ”إلقاء القبض على المغرد ناصر الدويلة قبل قليل تنفيذًا لأمر النيابة في قضية تتعلق بالإساءة للسعودية“.
إلقاء القبض على المغرد ناصر الدويلة قبل قليل تنفيذا لأمر النيابة في قضية تتعلق بالإساءة للسعودية pic.twitter.com/bCpxVc38hv
— الراي (@AlraiMediaGroup) June 28, 2019
وأكد المحامي والمستشار السياسي السابق لرئيس مجلس الأمة سعود مطلق السبيعي، نبأ القبض على الدويلة، حيث قال في تغريدة على تويتر: ”بأمر النيابة العامة تم إلقاء القبض على المحامي ناصر الدويله بتهمة الإساءة للسعوديه“.
بأمر النيابه العامه تم إلقاء القبض على المحامي ناصر الدويله بتهمة الاساءه للسعوديه ..!
— سعود مطلق السبيعي (@SoudAlsubaiey) June 28, 2019
وسبق أن أحيل الدويلة للقضاء في الكويت بتهم تتعلق بـ”الإساءة إلى السعودية“، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلا أنه أخذ حكمًا بالبراءة من تلك التهم.