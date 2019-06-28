القبض على ناصر الدويلة في الكويت بتهمة الإساءة للسعودية

أفادت منصات إخبارية، ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، أن السلطات الكويتية، اعتقلت ناصر الدويلة، بتهم تتعلق بالإساءة للمملكة العربية السعودية.

ودائمًا ما تثير مواقف وآراء الدويلة وهو برلماني سابق، ردود فعل مستهجنة في دول الخليج، إذ يتهم بالتعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها عدة دول خليجية ”جماعة إرهابية“.

وقالت صحيفة الراي المحلية، على حسابها بتويتر، أنه تم: ”إلقاء القبض على المغرد ناصر الدويلة قبل قليل تنفيذًا لأمر النيابة في قضية تتعلق بالإساءة للسعودية“.

إلقاء القبض على المغرد ناصر الدويلة قبل قليل تنفيذا لأمر النيابة في قضية تتعلق بالإساءة للسعودية pic.twitter.com/bCpxVc38hv — الراي (@AlraiMediaGroup) June 28, 2019

وأكد المحامي والمستشار السياسي السابق لرئيس مجلس الأمة سعود مطلق السبيعي، نبأ القبض على الدويلة، حيث قال في تغريدة على تويتر: ”بأمر النيابة العامة تم إلقاء القبض على المحامي ناصر الدويله بتهمة الإساءة للسعوديه“.

بأمر النيابه العامه تم إلقاء القبض على المحامي ناصر الدويله بتهمة الاساءه للسعوديه ..! — سعود مطلق السبيعي (@SoudAlsubaiey) June 28, 2019

وسبق أن أحيل الدويلة للقضاء في الكويت بتهم تتعلق بـ”الإساءة إلى السعودية“، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلا أنه أخذ حكمًا بالبراءة من تلك التهم.