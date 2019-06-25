مؤشر عالمي: الإمارات الأولى عربيًا في الإقامة والاستثمار والاستقرار

أعلن الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن أن الإمارات حلت بالمرتبة الأولى عربيًا، و16 عالميًا، على المؤشر العالمي الذي تصدره شركة ”فيوتشر براند“، ويقيس جاذبية 75 دولة حول العالم، للزيارة والإقامة والاستثمار والاستقرار.

و“فيوتشر براند“ شركة تعمل في مجال الاستشارات للعلامات التجارية، وتملك فروعًا في 21 مدينة بمختلف أنحاء العالم.

وقال حاكم إمارة دبي على صفحته الخاصة عبر ”تويتر“: ”اطلعت اليوم على المؤشر العالمي لجاذبية الدول الذي تصدره فيوتشر براند، الذي يقيس جاذبية 75 دولة حول العالم للزيارة والإقامة والاستثمار والاستقرار، الإمارات الأولى عربيًا والـ16 عالميًا“.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء في الإمارات: ”أرى بلدي الأفضل عالميًا، لكن سنبقى في سباق مستمر لتحسين جاذبية بلادنا في كافة المجالات“.