كواليس ورشة ”صفقة القرن“ بالمنامة.. قطر تشارك وهكذا عاملت البحرين الصحافة الإسرائيلية

تنطلق مساء اليوم في فندق ”فور سيزنس“ بالعاصمة البحرينية المنامة ”ورشة عمل“ تعتبر المرحلة الأولى من خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط التي باتت تعرف بصفقة القرن التي تواجه رفضا واسعا وسخرية من قبل الفلسطينيين الذين يرون أنها خطة ”الاقتصاد أولا“ وإن مصيرها الفشل.

وتوافد المشاركون في الورشة خلال اليومين الماضيين ومن بينهم مجموعة صغيرة من رجال الأعمال والصحفيين الإسرائيليين، الذين قالوا إنهم دخلوا البحرين بطريقة غير عادية، وذلك من خلال جوازات السفر الإسرائيلية رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين.

وفي تعليقات نشرتها صحيفة هآرتس الإسرائلية فإن السلطات البحرينية صنفت الوفد الإسرائيلي قسمين فالقادمون من القدس المحتلة وضع في تأشيرات دخولهم أنهم فلسطينيو المولود أما البقية فتم تجاهل ذكر محل ميلادهم حتى لا يذكر اسم إسرائيل على أوراق رسمية بحرينية. لكن شارات المؤتمر التي أعدها الأمريكيون كتبت عليها ”إسرائيل“ بوضوح ، دون أي تمويه.

وقال الصحفيون الإسرائليون إن المضيفين البحرينيين يرتدون ملابس بيضاء تقليدية، وعاملوهم بما قالوا إنه ”سلام بارد“، فعلى سبيل المثال، طلب أحد المنظمين بأدب وبابتسامة من الإسرائيليين عم الاتصال بهاتفه الخلوي.

وجددت الصحيفة العبرية التأكيد على أن قطر ستشارك في المؤتمر إلى جانب المملكة العربية السعودية والأردن ومصر والمغرب والإمارات العربية المتحدة بينما يلا يشارك من الجانب الفلسطيني سوى شخص واحد فقط هو أشرف الجعبري ، رجل الأعمال الخليلي المثير للجدل.