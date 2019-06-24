سلطنة عمان تنفي نقل رسالة أمريكية لإيران بشأن إسقاط الطائرة المسيرة

نفت سلطنة عمان، اليوم الإثنين، أنها سلمت رسالة من الولايات المتحدة لإيران بشأن إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة، فوق مياه الخليج العربي قبل أيام.

ونشرت وزارة الخارجية العمانية تغريدة عبر ”تويتر“ أوضحت فيها موقف السلطنة من الأنباء المتداولة بشأن الرسالة الأمريكية الموجهة لإيران.

تتابع السلطنة باهتمام بالغ التطورات الحالية في المنطقة،وتأمل من الجانبين الإيراني والاميركي ضبط النفس وحل المسائل العالقة بينهما عبرالحوار.وتؤكد عدم صحة ما يتداول إعلاميا من قيام السلطنة بنقل رسالة اميركية الى الحكومة الإيرانية حول حادثة إسقاط الطائرة الاميركية بتاريخ

٢٠-٦-٢٠١٩م — وزارة الخارجية (@MofaOman) June 24, 2019

وقالت: ”تتابع السلطنة باهتمام بالغ التطورات الحالية في المنطقة، وتأمل من الجانبين الإيراني والأمريكي ضبط النفس، وحل المسائل العالقة بينهما عبرالحوار“.

وأضافت: ”تؤكد عدم صحة ما يتداول إعلاميًا من قيام السلطنة بنقل رسالة أمريكية إلى الحكومة الإيرانية حول حادثة إسقاط الطائرة الأمريكية بتاريخ 20-6-2019“.