سلطنة عمان تنفي نقل رسالة أمريكية لإيران بشأن إسقاط الطائرة المسيرة

سلطنة عمان تنفي نقل رسالة أمريكية لإيران بشأن إسقاط الطائرة المسيرة

المصدر: فريق التحرير

نفت سلطنة عمان، اليوم الإثنين، أنها سلمت رسالة من الولايات المتحدة لإيران بشأن إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة، فوق مياه الخليج العربي قبل أيام.

ونشرت وزارة الخارجية العمانية تغريدة عبر ”تويتر“ أوضحت فيها موقف السلطنة من الأنباء المتداولة بشأن الرسالة الأمريكية الموجهة لإيران.

وقالت: ”تتابع السلطنة باهتمام بالغ التطورات الحالية في المنطقة، وتأمل من الجانبين الإيراني والأمريكي ضبط النفس، وحل المسائل العالقة بينهما عبرالحوار“.

وأضافت: ”تؤكد عدم صحة ما يتداول إعلاميًا من قيام السلطنة بنقل رسالة أمريكية إلى الحكومة الإيرانية حول حادثة إسقاط الطائرة الأمريكية بتاريخ 20-6-2019“.

 

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