الخطوط الهندية ستبدل مسار رحلاتها تجنبًا للأجواء الإيرانية‎

المصدر: ا ف ب

أعلن مسؤول في شركة الخطوط الجوية الهندية، السبت، أنّ الأخيرة ستبدّل مسار رحلاتها لتجنّب الأجواء الإيرانية، وذلك في خضم تصاعد التوترات الإقليمية إثر إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيّرة.

وقال متحدث باسم الشركة التابعة للدولة إنّ ”مدير هيئة الطيران المدني أبلغهم بتغيير مسار الرحلات“.

وأفاد دانانجاي كومار:“شركة طيران الهند تلقت بلاغ مدير هيئة الطيران بخصوص العمليات في المجال الجوي الإيراني، ونحن نتابع الوضع“.

وأضاف:“سنتخذ التدابير المناسبة عند الضرورة لتجنيب المسافرين المحاذير“.

ويعني قرار الهند أنّ الرحلات الهندية التجارية والخاصة بنقل البضائع، المتجهة إلى دول في الشرق الأوسط أو أوروبا، أو حتى إلى الولايات المتحدة، ستُضطر لاتخاذ مسارات التفافية أطول وأكثر كلفة.

وكانت الولايات المتحدة منعت، الجمعة“حتى إشعار آخر“ شركات الطيران المدني الأمريكية من التحليق في أجواء الخليج وخليج عُمان.

وقالت سلطة الطيران المدني الأمريكية في بيان، إنّ هذه القيود مردّها إلى ”ازدياد الأنشطة العسكرية، وتزايد التوترات السياسية في المنطقة، ما يشكّل خطرًا على عمليات الطيران المدني الأمريكي واحتمال حصول سوء تقدير أو سوء تعريف“.

وكانت شركات طيران عالمية بارزة من ضمنها: الخطوط الجوية البريطانية، وطيران الإمارات، و“كي إل إم“، ولوفتهانزا، أعلنت، الجمعة، وقف تحليق طائراتها فوق مضيق هرمز.