إيران تستدعي القائم بأعمال السفارة الإماراتية في طهران

استدعت الخارجية الإيرانية، السبت، القائم بأعمال السفارة الإماراتية في طهران، بسبب ما أسمته بـ“قيام طائرة استطلاع أمريكية من دون طيار بالانطلاق من قاعدة عسكرية أمريكية في الإمارات”.

وذكر بيان للخارجية نشرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، أنه ”في أعقاب الإجراء العدواني الذي قامت به طائرة استطلاع أمريكية بدون طيار، وانطلاقها من قاعدة بالإمارات العربية المتحدة، استدعت وزارة الخارجية القائم بأعمال السفارة الإماراتية، وأبلغته احتجاج إيران الشديد“.

وقال رئيس دائرة الخليج بوزارة الخارجية الإيرانية: ”لا تقبل الجمهورية الإسلامية توفير تسهيلات للقوات الأجنبية عن أي انتهاكات للمياه والأرض والأجواء الإيرانية، ولا يمكن للبلدان التمييز في مثل هذه الحالات“.

وكان العميد أمير علي حاجي زادة قائد القوة الجوية في الحرس الثوري الإيراني، قد قال الجمعة، إن طائرة التجسس الأمريكية المسيرة التي تم إسقاطها فجر الخميس، انطلقت من قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات.

ويتاقض تصريح إيران مع حرصها على تعزيز استقرار الدول الأخرى عبر ميليشياتها ووكلائها المنتشرين في المنطقة.