محمد بن زايد يبحث ”التعاون الدفاعي“ مع رئيس الأركان الياباني

المصدر: ا ف ب

بحث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع رئيس أركان القوات اليابانية المشتركة كوجي يامازاكي، سبل التعاون في مجال الدفاع، وذلك بعد أيام من الهجوم على ناقلة نفط يابانية وأخرى نرويجية في مياه الخليج.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) بأن الشيخ محمد وهو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ناقش مع يامازاكي ”علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في المجالات والشؤون الدفاعية والعسكرية وأهمية تعزيز هذا التعاون“.

وتطرق اللقاء إلى ”آخر التطورات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وجرى تبادل وجهات النظر بشأنها“.

وتعرضت ناقلة النفط اليابانية ”كوكوكا كوراجوس“ وأخرى نرويجية الخميس لهجمات لم يحدد مصدرها، بينما كانتا تبحران قرب مضيق هرمز، الممر الإستراتيجي الذي يعبر منه يوميًا نحو ثلث إمدادات النفط العالمية المنقولة بحرًا.

ودخلت ناقلة النفط اليابانية إلى مرساها المقرر قبالة السواحل الإماراتية الأحد، وأكد بيان للشركة المشغّلة أن أعضاء طاقم السفينة موجودون على متنها وهم ”بخير وبصحة جيدة“.