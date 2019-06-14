البحرية العُمانية أرسلت سفينتين وطائرة للإنقاذ بعد هجوم الناقلتين

أعلنت سلطنة عمان، الجمعة، إرسال سفينتي إنقاذ وطائرة استطلاع بحري قبالة سواحلها في المنطقة التي تعرضت فيها ناقلتي نفط لاستهداف يعتقد أنه وراءه إيران.

وأفاد مركز الأمن البحري بالسلطنة، في بيان، أن الخطوة تأتي ”استجابة إلى نداءات الاستغاثة من الناقلتين وبالتنسيق مع مراكز الأمن البحري الإقليمية والدولية“.

وأوضح البيان، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية، أن السلطنة ”أرسلت سفينتي انقاذ تابعتين للبحرية للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ بالإضافة إلى تسيير سلاح الجو طائرة استطلاع بحري“.

ووقع الحادثان، -وفق البيان- خارج المياه الإقليمية العمانية، الأول على بعد 82 ميلا بحريًا، أما الثاني فوقع على بعد 66.8 ميلا بحريا.

وفيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الساعة 9.45 تغ، رجّح مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية، في تصريح لإعلام محلي، أن تكون إيران وراء الهجوم.