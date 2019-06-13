حادث“غامض“ قرب الساحل الإيراني يرفع أسعار النفط

قالت الهيئة البريطانية للسلامة البحرية إنها تحقق في حادث وصفته بـ“الغامض“ وقع صباح اليوم الخميس في بحرعمان، قرب الساحل الإيراني، ما تسبب في ارتفاع سريع في أسعار النفط العالمية.

قال مركز عمليات التجارة البحرية التابع للأسطول الملكي البريطاني اليوم الخميس إنه علم بحادث شحن في بحر عمان قرب الساحل الإيراني.

وأضاف المركز ”تتحرى المملكة المتحدة وشركاؤها الأمر حاليًا“.

وارتفع سعر خام برنت فور تداول الخبر إلى أكثر من 2%، كما صعد الخام الأمريكي بنحو 1.5%.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية صباح اليوم أن انفجارين كبيرين، سُمع دويهما في بحر عُمان، واستهدفا ناقلتي نفط تعبران المنطقة.

وعزت تقارير إعلامية لمصادر في سلطنة عُمان وقوع الحادث، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ونقلت وكالة ”أسوشيتد برس“ الأمريكية، عن هيئة السلامة البحرية البريطانية، تأكيد وقوع الحادث، ودعوتها إلى توخي الحذر في المنطقة.