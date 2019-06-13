انفجاران بناقلتي نفط في مياه بحر عُمان قرب إيران

تعرضت ناقلتي نفط لانفجارين في بحر عُمان قرب ساحل إيران، صباح اليوم الخميس، فيما لا تزال جهة الاستهداف مجهولة.

وذكرت مصادر بحرية أن النيران لا تزال مشتعلة في ناقلتي النفط.

وأضافت المصادر أن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها فرنت ألتير، بينما الناقلة الثانية اسمها كوكوكا كاريدجس وترفع علم بنما.

وقال مسؤول وصفته ”بلومبيرغ“ بـ ”مدير السفينة“ إن ناقلة نفط كانت تبحر متوجهة من المملكة العربية السعودية إلى سنغافورة عقب الهجوم المشتبه به في بحر عمان.

وأضاف أن السفينة السعودية ”تعرضت لأضرار نتيجة للهجوم المشتبه به“.‎

ونقلت وكالة ”أسوشيتد برس“ الأمريكية، عن هيئة السلامة البحرية البريطانية، تأكيد وقوع الحادث، ودعوتها إلى توخي الحذر في المنطقة.

وعزت وكالة ”رويترز“ لاحقا لأربعة مصادر في الشحن البحري والتجارة، تأكيدها إخلاء الناقلتين، وأن الطاقم آمن.

ونسبت وكالة ”بلومبيرغ“ للأسطول الخامس في الجيش الأمريكي قوله إن الناقلتين تضررتا خلال الحادث، وقال أحد مشغلي الناقلتين إن ما حدث ”هجوم مشتبه به“.

وارتفع سعر خام برنت فور تداول الخبر إلى أكثر من 2%، كما صعد الخام الأمريكي بنحو 1.5%.