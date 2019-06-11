قرقاش: نتواصل مع المعارضة السودانية والمجلس العسكري

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش، إن تواصل الإمارات مستمر مع كافة مكونات المعارضة السودانية، ومع المجلس العسكري الانتقالي.

يستمر تواصل الامارات مع كافة مكونات المعارضة السودانية ومع المجلس العسكري الانتقالي، رصيدنا الخيّر ومصداقيتنا وسيلتنا للمساهمة في دعم الانتقال السلمي بما يحفظ الدولة ومؤسساتها في السودان الشقيق، لا شك أنها مرحلة حساسة بعد سنوات دكتاتورية البشير والإخوان. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 11, 2019

وأضاف قرقاش عبر تغريدة له على تويتر“رصيدنا الخيّر ومصداقيتنا وسيلتنا للمساهمة في دعم الانتقال السلمي بما يحفظ الدولة ومؤسساتها في السودان الشقيق، لا شك أنها مرحلة حساسة بعد سنوات دكتاتورية البشير والإخوان“.

وأكد الوزير الإماراتي في تغريدة أخرى على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين قائلًا: ”علاقتنا التاريخية والمشتركة والمتميزة مع السودان الشقيق أبدية، وسعينا الدائم للمساهمة في قضايا التنمية والاستقرار سيستمر، خطوطنا ميسرة في التواصل مع كافة الأطراف ودورنا منظوره وطني وعربي، وهدفه دعم الاستقرار والانتقال السياسي المنظم والسلس“.