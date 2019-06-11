حقيقة تجسس رجل الأعمال الإماراتي راشد المالك على إدارة ترامب  

نفى رجل الأعمال الإماراتي راشد المالك مزاعم أوردها الموقع الإلكتروني الأمريكي ”ذي انترسبت“، الإثنين، بشأن تجسسه على الإدارة الأمريكية لصالح بلاده.

وكان لافتًا أن التقرير الذي نشره ”ذي انترسبت“ عن رجل الأعمال الإماراتي، شارك في إعداده الصحفي بقناة الجزيرة القطرية ماتيو كول الذي تنقل بين مكاتب القناة القطرية بنسختها الإنجليزية ما بين الدوحة ولندن وواشنطن ومناطق أخرى حول العالم، كما يقول هو على صفحته بموقع ”لينكد إن“.

وعمل ”ذي انترسبت“ منذ أشهر على إعداد الأخبار والتقارير التي تستهدف السعودية والإمارات بالتحديد، وهو ما دفع كثيرين للاعتقاد بأن وراءه جهة قطرية بشكل مباشر أو من خلال شركات العلاقات العامة التي تدفع لها الدوحة.

ويشير ماتيو كول إلى أنه يعمل كذلك في شركة بريطانية تحت مسمى ”4media group UK“، تنشط في مجال العلاقات العامة وتقديم المشورة والعون للزبائن.

وفي تقريره عن رجل الأعمال الإماراتي قال موقع ”ذي انترسبت“، إنّ راشد المالك تلقى عشرات آلاف الدولارات شهريًا لجمع معلومات حول سياسة إدارة ترامب تجاه الشرق الأوسط في 2017. واستند الموقع إلى مصادر مجهولة لم يكشف عنها.

ويقول الخبير الإعلامي مختار معاوية لـ“إرم نيوز“، إن هذا الرقم فضفاض وغير محدد، كما أنه يبقى مبلغًا زهيدًا بالنسبة لشخص يوصف بأنه رجل أعمال.

ويزعم ”ذي انترسبت“ أن المالك أرسل تقارير إلى الاستخبارات الإماراتية بشأن دول الخليج، تشمل الجهود الأمريكية للوساطة في الأزمة الخليجية، وتقارير عن لقاءات بين مسؤولين أمريكيين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ولم يوضح ”ذي انترسبت“ دليلًا على كيفية إطلاعه على هذه التقارير المزعومة، فيما يقول الخبير الإعلامي مختار معاوية إن الحديث تحديدًا عن الأمير محمد بن سلمان يبدو متقاطعًا مع الأسلوب القطري المتبع إعلاميًا لإحداث وقيعة بين السعودية والإمارات.

ونفى محامي المالك المعلومات، وقال لموقع ”ذي انترسبت“: إنّ ”موكله ليس عميل استخبارات“.

وأجاب المحامي عبر رسالة إلكترونية، بأنّ موكّله ”لم يكلّف على الإطلاق بنقل معلومات بشأن الأعمال الداخلية لإدارة ترامب“. وأشار إلى أنّه ”ناقش في عدّة مناسبات أفكارًا تجارية متنوعة لمشاريع إماراتية في الولايات المتحدة“.