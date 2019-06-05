عامان على المقاطعة.. وزير الخارجية البحريني: قطر ترفض الحلول

قال وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، إن دولة قطر ترفض الحلول رغم مرور عامين على المقاطعة العربية لها، وتواصل ”المكابرة والتعنت“.

وأضاف الوزير البحريني في تغريدة على ”تويتر“ أن قطر ”ترحب بالوساطة في حين تغلق أمامها أبواب النجاح“.

وتابع في التغريدة نفسها الدوحة ”تكرر كلمة الحوار وتفرغها من كل معنى، دون أي اعتبار لمصلحة الشعب القطري وامتداداته الأسرية، والاجتماعية، والاقتصادية مع محيطه الخليجي“.

وأرجع آل خليفة أسباب كل ذلك إلى ”العناد و فقدان البصيرة“ لدى حكام دولة قطر التي تعيش عزلة في المحيط الخليجي والعربي، منذ العام 2017، إثر قرار السعودية والإمارات ومصر والبحرين مقاطعتها، بسبب دعمها للإرهاب.