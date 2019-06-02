فضيحة لقناة الجزيرة.. ما حقيقة إسقاط طائرة إماراتية مسيرة في ليبيا؟ (فيديو)

تناقلت قناة الجزيرة القطرية ومختلف الأذرع الإعلامية التابعة للدوحة مقطع فيديو ادعت من خلاله إسقاط طائرة إماراتية مسيرة في ليبيا.

غير أن هذه الأذرع الإعلامية، أغفلت التحقق من صحة اللقطات المنشورة حرصًا فيما يبدو على مهاجمة الإمارات بأي وسيلة كانت.

فالطائرة المسيرة المزعومة يبدو أنه تمت فبركتها على عجل، حيث يبدو واضحًا أن مصنعيها لا يعرفون ترتيب ألوان علم الإمارات، فاختاروا الاحتياط بوضع ترتيبين مختلفين ففي أحد الأجنحة كان الأسود هو الأعلى بينما في الجناح الآخر كان في الأسفل.

وكان لافتًا أيضًا أن الطائرة المزعومة سليمة تمامًا، رغم ما قيل من أنها تعرضت للإسقاط وهو ما يفترض أنه يحدث أضرارًا بجسم الطائرة.

هذه الفبركة الساذجة تبدو للمحللين أقوى مؤشر على طبيعة الميليشيات المسيطرة على طرابلس، كما تظهر محاولات الإعلام القطري لعب دور الإعلام الحربي لهذه الميليشيات. ‎