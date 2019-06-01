قرقاش: السعودية أعادت صياغة الموقف الخليجي والعربي

قرقاش: السعودية أعادت صياغة الموقف الخليجي والعربي

المصدر: فريق التحرير

قال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، اليوم السبت، ”نحن أمام مرحلة إقليمية حساسة هي حصيلة تراكم السياسات الإيرانية في المنطقة، الحكمة مطلوبة والحزم واجب“.

وأضاف: ”الرياض أعادت صياغة الموقف الخليجي والعربي وإلى حد ما الإسلامي وعبر ثلاث قمم ناجحة، كما أكدت على دورها ومركزيته من خلال تجديد الزخم الخليجي والعربي“.

وتابع في تغريدات عبر ”تويتر“: ”بعيدًا عن شوشرة المنصات الإعلامية فنحن أمام فرصة سانحة تبني على إجماع الموقف السياسي للقمم الثلاث، موقف يجمع بين الحكمة والردع والحزم ويبعد المنطقة عن أجوائها الملبدة الدقيقة، وينهي مرحلة التوتر التي تسببت فيها التدخلات الإيرانية في الشأن العربي“.

وأردف قائلًا: ”مع نهوض الدور المركزي للسعودية نرى أن المرحلة تشهد تراجع الدور المخرب لبعض دول الإقليم وبعض المدعين الصغار وهذا تطور إيجابي، المنطقة لا تريد الحرب أو التصعيد ولكنها ضاقت ذرعًا بالتنمر الإيراني“

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