انتقادات حادة للاعب القطري السابق محمد السويدي بسبب عمرة مفبركة

أثار لاعب كرة القدم القطري السابق محمد السويدي، موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، بعدما زعم أنه أدى مناسك عمرة جديدة في الحرم المكي قبل أن يتضح أن الصورة التي دعم بها مزاعمه، مفبركة، وأنه لم يعتمر.

وكان السويدي الذي ترك عالم الرياضة وتحول لمدون قطري نشط في انتقاد دول المقاطعة العربية للدوحة، نشر يوم الأربعاء، صورة له أمام الكعبة المشرفة، وقال إنه أدى مناسك العمرة خلال وجوده برفقة وفد بلاده الذي وصل للسعودية للمشاركة في 3 قمم تستضيفها المدينة المقدسة.

وكتب السويدي في حسابه بموقع ”تويتر“ والذي يتخذه منصة رئيسية لتدوينات ذات طابع سياسي: ”الحمدلله وصلت مكة المكرمة واعتمرت مع العلم إني طلبت من الوفد المرافق عدم وجود أي حراسة معي منذ وصولي إلى المملكة وأثناء الطواف والسعي ولم يتجرأ أكبر شنب أن يلمس طرف ثوبي“.

الحمدلله وصلت #مكة_المكرمة واعتمرت

مع العلم اني طلبت من الوفد المرافق عدم وجود اي حراسة معي منذ وصولي الا المملكة واثناء الطواف والسعي

ولم يتجرأ أكبر شنب أن يلمس طرف ثوبي #القمة_الخليجية_العربية_الطارئة pic.twitter.com/OiFf3ki49G — محمد السويدي (@mohdalsowaidi7) ٢٩ مايو ٢٠١٩

ورد مغردون سعوديون بشكل سريع على تغريدته تلك، بنشر الصورة الأصلية للسويدي والتي تعود لأدائه مناسك العمرة قبل سنوات، وأن الصورة الحديثة التي نشرها مفبركة وتم قصها بحيث تختفي من خلفية الصورة رافعات عملاقة كانت موجودة خلال آخر توسعات للحرم المكي وانتهت قبل عامين.

وأثارت تلك الصورة المفبركة ومزاعم السويدي بأدائه العمرة، انتقادات لاذعة ضده، فبينما راح كثير من السعوديين ينشرون الصورة الأصلية التي تثبت زيف ادعاء السويدي، راح مغردون عرب ينتقدون تصرفه في حضرة الكعبة المشرفة بوصفها أقدس مكان عند المسلمين.

مايهمني ان الصورة قديمة لكن هذا بيت الله ماهو سوق واقف يعني لجميع المسلمين حتى المتآمر والخاين والرسول عليه الصلاة والسلام مامنع المنافقين من الصلاة معه .. وثوبك أساساً ماله طرف الاطراف بجاكيت عزمي. — فيصل العبدالكريم (@f_alabdulkarim) ٢٩ مايو ٢٠١٩

صح انك لو جيت واعتمرت محد التفت لك “ الرمح غالي والفريسه دجاجه “ لكن الصورة قديمة ويبين ورا التوسعه ويلا انقلع لاعاد تكذب pic.twitter.com/hRTiix32gO — ناصر العودة (@HoLSTN10) ٢٩ مايو ٢٠١٩

وتجاهل مغردون سعوديون آخرون، زيف ادعاء السويدي، وقالوا إن أدائه مناسك العمرة يعارض موقف بلاده الرسمي التي تنتقد إجراءات السعودية الخاصة بالراغبين من سكان قطر في أداء مناسك الحج أو العمرة.

وهذا حال كل ضيوف الرحمن ولله الحمد..

هذا وقد جربت بنفسك اهتمامنا بضيوف الرحمن، فكفاكم كذب وتدليس وتلفيق قصص من وحي الخيال عن أذية أهلنا القطريين المعتمرين والحجاج.. — غاده غنيم آل غنيم (@GhadahAlghunaim) ٢٩ مايو ٢٠١٩

انت في بلد الأمن والأمان بفضل الله وجوار بيته المحرم.

وهنا أنت ترد على أبواق ديرتك ممن يسعون دائماً لتشوية صورة #السعودية_العظمى وأنت أحدهم. — حمود البقمي (@h_albogami) ٢٩ مايو ٢٠١٩

اخ محمد أنت لاعب دولي وتقبل الله عمرتك وطاعتك أنت ببلد العدل والحق والمساواة ولاتنسى أن السعودية وحكامها واهلها خدام لضيوف الرحمن هالتغريدة منك فيها نفس عدائي وحقد دفين تعوذ من ابليس لاهنت — Ali Kuemkh علي كميخ (@AliKuemkh) ٢٩ مايو ٢٠١٩

ولم يعلق لاعب كرة القدم السابق على الانتقادات التي انهالت عليه، ولم يحذف تغريدته المثيرة للغضب، على الرغم من كونه أقر بأن الصور قديمة بالفعل.