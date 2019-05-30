انتقادات حادة للاعب القطري السابق محمد السويدي بسبب عمرة مفبركة

انتقادات حادة للاعب القطري السابق محمد السويدي بسبب عمرة مفبركة

المصدر: إرم نيوز

أثار لاعب كرة القدم القطري السابق محمد السويدي، موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، بعدما زعم أنه أدى مناسك عمرة جديدة في الحرم المكي قبل أن يتضح أن الصورة التي دعم بها مزاعمه، مفبركة، وأنه لم يعتمر.

وكان السويدي الذي ترك عالم الرياضة وتحول لمدون قطري نشط في انتقاد دول المقاطعة العربية للدوحة، نشر يوم الأربعاء، صورة له أمام الكعبة المشرفة، وقال إنه أدى مناسك العمرة خلال وجوده برفقة وفد بلاده الذي وصل للسعودية للمشاركة في 3 قمم تستضيفها المدينة المقدسة.

وكتب السويدي في حسابه بموقع ”تويتر“ والذي يتخذه منصة رئيسية لتدوينات ذات طابع سياسي: ”الحمدلله وصلت مكة المكرمة  واعتمرت مع العلم إني طلبت من الوفد المرافق عدم وجود أي حراسة معي منذ وصولي إلى المملكة وأثناء الطواف والسعي ولم يتجرأ أكبر شنب أن يلمس طرف ثوبي“.

ورد مغردون سعوديون بشكل سريع على تغريدته تلك، بنشر الصورة الأصلية للسويدي والتي تعود لأدائه مناسك العمرة قبل سنوات، وأن الصورة الحديثة التي نشرها مفبركة وتم قصها بحيث تختفي من خلفية الصورة رافعات عملاقة كانت موجودة خلال آخر توسعات للحرم المكي وانتهت قبل عامين.

وأثارت تلك الصورة المفبركة ومزاعم السويدي بأدائه العمرة، انتقادات لاذعة ضده، فبينما راح كثير من السعوديين ينشرون الصورة الأصلية التي تثبت زيف ادعاء السويدي، راح مغردون عرب ينتقدون تصرفه في حضرة الكعبة المشرفة بوصفها أقدس مكان عند المسلمين.

وتجاهل مغردون سعوديون آخرون، زيف ادعاء السويدي، وقالوا إن أدائه مناسك العمرة يعارض موقف بلاده الرسمي التي تنتقد إجراءات السعودية الخاصة بالراغبين من سكان قطر في أداء مناسك الحج أو العمرة.

ولم يعلق لاعب كرة القدم السابق على الانتقادات التي انهالت عليه، ولم يحذف تغريدته المثيرة للغضب، على الرغم من كونه أقر بأن الصور قديمة بالفعل.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث