الإمارات وأمريكا تعلنان بدء سريان اتفاقية التعاون الدفاعي

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تنص الاتفاقية على تعزيز التعاون الدفاعي عبر توطيد التعاون الوثيق في المسائل الدفاعية والأمنية، ودعم الجهود التي تبذلها الدولتان للحفاظ على الأمن في منطقة الخليج.